Планував підніматися на Говерлу: в Україні розшукують француза, який зник два тижні тому

Громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року.

В Україні розшукують громадянина Франції Чарльза Мінарта, який зник в Івано-Франківській області майже два тижні тому. За даними волонтерів, чоловік планував піднятися на Говерлу.

Про це повідомляє пошуково-рятувальної волонтерської асоціації "SARVA".

Прикмети зниклого іноземця:

Вік: 28 років (1996р.н.)

Зріст: 175 см

Тілобудова: Середня

Волосся: Каштанове

Колір очей: Зелені

Особливі прикмети: на тулубі є великі родимі плями

Зазначається, що громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року. Був одягнений у чорну каракульну високу шапку, темно-синю куртку, темні спортивні штани та спортивне взуття. Із собою мав рюкзак червоного кольору.

Нагадаємо, у Миколаївській області з ополонки дістали тіло чоловіка.

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