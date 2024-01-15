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Планував підніматися на Говерлу: в Україні розшукують француза, який зник два тижні тому

Планував підніматися на Говерлу: в Україні розшукують француза, який зник два тижні тому

Зниклий громадянин Франції Чарльза Мінарт. ФОТО: SARVA/Фейсбук

Громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року.

В Україні розшукують громадянина Франції Чарльза Мінарта, який зник в Івано-Франківській області майже два тижні тому. За даними волонтерів, чоловік планував піднятися на Говерлу.

Про це повідомляє пошуково-рятувальної волонтерської асоціації "SARVA".

Прикмети зниклого іноземця: 

  • Вік: 28 років (1996р.н.)
  • Зріст: 175 см
  • Тілобудова: Середня
  • Волосся: Каштанове
  • Колір очей: Зелені
  • Особливі прикмети: на тулубі є великі родимі плями

Зазначається, що громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року. Був одягнений у чорну каракульну високу шапку, темно-синю куртку, темні спортивні штани та спортивне взуття. Із собою мав рюкзак червоного кольору.

Нагадаємо, у Миколаївській області з ополонки дістали тіло чоловіка.

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