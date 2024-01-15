Планував підніматися на Говерлу: в Україні розшукують француза, який зник два тижні тому

Громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року.
В Україні розшукують громадянина Франції Чарльза Мінарта, який зник в Івано-Франківській області майже два тижні тому. За даними волонтерів, чоловік планував піднятися на Говерлу.
Про це повідомляє пошуково-рятувальної волонтерської асоціації "SARVA".
Прикмети зниклого іноземця:
- Вік: 28 років (1996р.н.)
- Зріст: 175 см
- Тілобудова: Середня
- Волосся: Каштанове
- Колір очей: Зелені
- Особливі прикмети: на тулубі є великі родимі плями
Зазначається, що громадянин Франції зник у Ворохті 3 січня 2024 року. Був одягнений у чорну каракульну високу шапку, темно-синю куртку, темні спортивні штани та спортивне взуття. Із собою мав рюкзак червоного кольору.
Нагадаємо, у Миколаївській області з ополонки дістали тіло чоловіка.
Читайте провідні новини на сьогодні
- "Суцільний жах і смерть": Жорін про те, як позбутися страху перед мобілізацією
- Куди подівся Резніков: що відомо про ексміністра оборони та скандали, в які він потрапля
- Апетити Китаю: як Тайвань готується до відбиття можливого нападу вже у 2027 році - ексклюзивний репортаж із Тайбею