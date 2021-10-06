Планував серію терактів: СБУ викрила агента російських спецслужб на Закарпатті

Серед інших "завдань" агента був також збір і передавання спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території Закарпатської області.

Завербований спецслужбами РФ агент планував організувати серію терактів у прикордонному районі Закарпатської області. Зокрема, учасники підривної діяльності за наказом агента російських спецслужб хотіли підпалити Генконсульство сусідньої країни та планували вбивство громадського діяча.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ.

Встановили, організатором злочинів є уродженець Луганської області. Його завербували спецслужби РФ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти державної безпеки України. Наразі він переховується на території РФ.

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Так, за завданням своїх "кураторів" агент планував вчинення підпалів зарубіжної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття. Крім того, зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча. За здійснення злочину він "гарантував" 30 тис. дол.

Крім того, серед інших "завдань" іноземного агента був також збір і передавання спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

"СБУ направило матеріали кримінального провадження до суду. Тривають заходи із розшуку і затримання зловмисника. Слідчі органів безпеки направили до суду обвинувальний акт щодо організатора протиправної діяльності за:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада),

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258,

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні СБУ.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який керував аеропортом в окупованому Сімферополі.

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