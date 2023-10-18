Планував теракт у центрі Києва: СБУ викрила засекреченого російського спецслужбіста

Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу та повідомила про підозру російському спецслужбісту, який планував теракт у центрі Києва 2014 року. Окрім того, він організував "банки з медом" на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська 2015 року.

Про це інформує пресслужба СБУ.

За їхніми даними, фігурантом є майор Костянтин Маслянко із позивним "Мексиканець" – це кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – сил Спеціальних Операцій Міноборони РФ. На початку антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

Встановили, що Маслянко діяв під керівництвом командувача Сил Спецоперацій РФ Валерія Флюстікова та ексохоронця Путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецназу російського гру.

"Саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці нашої держави", - йдеться у повідомленні.

Однак співробітники СБУ своєчасно викрили терористку та затримали її наприкінці 2014 року поблизу станції метро у Києві, де вона намагалась залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором.

Також організував теракт у Станиці Луганській

Крім того, українські спецслужби встановили причетність підрозділу "Мексиканця" до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року. Для цього було завербовано місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій знаходилась вибухівка. Тоді внаслідок підриву загинув українських військовий, ще двох – було поранено. Згодом співробітники Служби безпеки затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення.

За наявними даними, після початку повномасштабного вторгнення Росії "Мексиканця" також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України і він перебуває на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави.

У чому його підозрюють

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Маслянку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передача вибухового пристрою).

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, місцевого жителі Бахмута засуджено за те, що здавав Росії позиції ЗСУ.

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