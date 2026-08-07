Плануєте ремонт? Є одна помилка, яку робить більшість українців і вона коштує тисячі гривень

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Під час планування ремонту більшість витрат здаються очевидними. Водночас саме побутова техніка часто залишається «на потім». І дарма, адже старі холодильники, пральні машини чи витяжки можуть споживати більше електроенергії та води, працювати менш ефективно й поступово збільшувати щомісячні витрати.

Тому фахівці радять ще на етапі планування ремонту оцінити стан техніки та, за можливості, одразу закласти її оновлення в бюджет. Варіанти моделей для дому з безкоштовною доставкою можна знайти на сайті Фокстрот.

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ХОЛОДИЛЬНИК, ЯКИЙ БЕРЕЖЕ ПРОДУКТИ

Якщо холодильнику вже понад 10 років, варто задуматися про його заміну. Сучасні моделі споживають менше електроенергії, підтримують стабільну температуру та довше зберігають свіжість продуктів.

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Один із варіантів — BOSCH KGN36VL326, який зараз можна придбати за 31 899* грн замість 35 699 грн. Холодильник оснащений окремими зонами свіжості для овочів і фруктів та риби і м’яса.

КОМФОРТНИЙ МІКРОКЛІМАТ У СПЕКУ

Літні температурні рекорди останніх років зробили кондиціонер необхідністю. Особливо якщо ремонт передбачає утеплення чи заміну вікон, варто одразу продумати систему охолодження приміщення.

Наприклад, HYUNDAI ARN07RSSUAWF1/ARU07RSSUAWF1 зараз доступний за 15 999 грн замість 18 399 грн. Він допоможе підтримувати комфортну температуру вдома у найспекотніші дні та обігрівати взимку.

СУЧАСНА КУХНЯ — ЦЕ ПРО КОМФОРТ

Після ремонту кухні багато хто переходить на вбудовану техніку. Вона створює цілісний вигляд інтер’єру, економить простір і робить щоденне користування комфортнішим.

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Для такого рішення підійде духова шафа WHIRLPOOL WOI5S8CM1SBA за 20 399 грн. Доповнити її можна газовою варильною поверхнею WHIRLPOOL GOA 6425/NB1 за 12 099 грн або індукційною WHIRLPOOL WB B8360 NE за 17 199 грн.

Ще один важливий елемент сучасної кухні — витяжка. VENTOLUX PUNTO 52 BG (1200) TRC SQL MM зараз коштує 10 299 грн замість 11 479 грн та ефективно усуває запахи й пару під час приготування їжі.

МЕНШЕ ЧАСУ НА ПРИГОТУВАННЯ

Ще один тренд останніх років — техніка, яка дозволяє готувати швидше та з меншим використанням олії. Саме тому мультипечі залишаються серед найпопулярніших кухонних помічників.

PHILIPS NA555/00 зараз можна придбати за 11 499 грн замість 23 999 грн. Вона дозволяє запікати, смажити та готувати різноманітні страви швидше, ніж у традиційній духовці, що особливо зручно для щоденного використання.

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МЕНШЕ ВИТРАТ ВОДИ ТА ПРОСТІШЕ ПРИБИРАННЯ

Не менш важливою інвестицією після ремонту стане техніка для догляду за домом. Сучасні пральні машини використовують менше води та електроенергії. Наприклад, GORENJE W3NGPI62SBS/UA зараз доступна за 13 713 грн.

Підтримувати чистоту в оселі допоможе мийний пилосос KARCHER FCV 4 Dry Extra, який можна придбати за 19 999 грн замість 29 999 грн. Він поєднує сухе та вологе прибирання, що особливо актуально після ремонту та для щоденного догляду за підлогою.

Ще більше техніки для кухні, прибирання шукайте у магазинах Фокстрот, мобільному застосунку та на сайті. Не пропускайте товари з позначками ХОЧ! і КрейзіХОЧ! , оскільки саме там зібрані найвигідніші пропозиції.

*Акційні ціни, зазначені у тексті, діють протягом обмеженого періоду. Детальні умови — на foxtrot.ua.

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