Планують знести майже 1000 багатоповерхівок: окупанти в Мапіуполі продовжують знищувати будинки мирних жителів

Про це пише Маріупольська міська рада.

Під час облоги міста, окупанти цілеспрямовано знищували приватний сектор. Повністю зруйновано близько 11 тисяч будинків. Понад 35 тисяч – пошкоджено.

Досі більшість з них так і залишаються повністю або частково зруйнованими.

Подібна доля, за планом окупантів, чекає ще на майже 1000 багатоповерхівок

«Демонтуючи домівки, росіяни влаштовують справжні бетонні братські могили. Адже на деяких досі перебувають тіла вбитих, під час блокади, маріупольців. Цинічна спроба сховати свої злочини», - йдеться у повідомленні.

Таких знесених з мапи Маріуполя будинків вже понад 50. При цьому, людей ставлять перед фактом знесення, не даючи нормально переїхати. Люди змушені самостійно розв'язувати це питання, щоб не залишитися на вулиці.

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Ситуація в Маріуполі

Маріупольський морський порт окупанти поступово перетворюють на військову базу. Наприкінці грудня 2022 року з порту звільнили всіх маріупольців (за винятком окремих фахівців-колаборантів) та завезли працівників з Росії.

Нещодавно окупант з Бурятії під час розмови в одній із соціальних мереж розповів, як вони знищували Маріуполь.

У Маріуполі росіяни знесли будівлі у Лівобережному районі. Серед них – два садочки, школа та дитячий реабілітаційний центр. Тепер тут будуватимуть житло для військових.

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