Плани Кремля провалюються: експерт нагадав про Костянтинівку

Війна Росії проти України

Військово-політичне командування Росії не здатне реалізувати заплановані наступальні операції під час війни в Україні.

Про це заявив військовий експерт та аналітик Іван Тимочко у коментарі телеканалу «Київ24».

Він нагадав, що у Кремлі заявляли про наміри захопити Костянтинівку на Донеччині ще до кінця зими 2025 року.

«Російські генерали прогнозували, що Костянтинівку окупують до кінця зими 2025 року. Але бойові дії навіть не наблизилися до міста», — зазначив експерт.

За його словами, реальна ситуація на фронті кардинально відрізняється від заяв російського командування: бої точаться навіть не на підступах до Костянтинівки.

«Сьогодні бойові дії за Костянтинівку відбуваються навіть не в районі оборони міста. Вони значно далі», — сказав Іван Тимочко.

Експерт підкреслив, що такі провальні прогнози Кремля свідчать про зростаючі проблеми в армії РФ.

Нагадаємо, після заяв російських пропагандисів про «повний контроль» над Покровськом 5 листопада на будівлі тутешньої міської ради знову з’явився український прапор.