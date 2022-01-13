Пластикову картку єПідтримка можна буде отримати в А-Банку Новини компаній

Пластикову картку єПідтримка можна буде отримати в А-Банку Новини компаній

Пластикову картку єПідтримка можуть отримати всі українці із сертифікатом про повну вакцинацію.

А-Банк працює над реалізацією можливості отримання фізичної картки єПідтримка. Пластикову банківську картку єПідтримка для отримання 1000 грн від держави клієнти А-Банку зможуть отримати у будь-якому відділенні Банку та дистанційно – замовити у додатку ABank24.

Пластикову картку єПідтримка можуть отримати всі українці із сертифікатом про повну вакцинацію в Дія, які вперше оформлять картку єПідтримка, та клієнти А-Банку, які вже оформили віртуальну картку єПідтримка.

"Рішення про реалізацію видачі пластикових карток єПідтримка ми прийняли на основі звернень наших клієнтів. Ми отримували відгуки від клієнтів з питаннями "як бути, якщо у мене немає можливості скористатися електронним гаманцем?". Це питання ми вирішимо завдяки випуску фізичних карток єПідтримка. Клієнти, у яких немає можливості скористатися карткою єПідтримка через електронний гаманець, зможуть легко витратити 1000 грн від держави із пластиковою карткою", - каже Юрій Кандауров, Голова Правління А-Банку.

Клієнтам, які звикли обслуговуватися у відділеннях або яким було недоступне оформлення цифрової картки, А-Банк надасть можливість оформлення пластикової картки єПідтримка у відділенні А-Банку — для цього необхідно буде взяти з собою паспорт та ІПН. Нагадаємо: у А-Банку велика мережа відділень – 237 відділень по всій Україні.

Другий спосіб отримання пластикової картки єПідтримка — дистанційно, через подачу заявки на замовлення пластикової картки у додатку ABank24 у кілька кліків.

Клієнти, які не мають можливості скористатися карткою єПідтримка через електронний гаманець, зможуть легко витратити 1000 грн від держави.

Про А-Банк:

А-Банк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами Банку користується понад 1,6 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета Банку – надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України – 237 відділень готові надати якісний сервіс кожному клієнту.

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