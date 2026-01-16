ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
64
2 хв

Пластид і дрони-вбивці: в Одесі російські агенти готували атаки на Сили оборони

Одеський підприємець та його спільник готували повітряні удари по об’єктах Сил оборони, використовуючи саморобні вибухові пристрої.

Ірина Лаб'як
Один із російських агентів, яких СБУ затримала в Одесі

Один із російських агентів, яких СБУ затримала в Одесі / © СБУ

Контррозвідка СБУ провела операцію в Одесі, затримавши двох агентів російського ГРУ за крок до вчинення теракту. Зловмисники спорядили цивільний квадрокоптер пластидом і планували атакувати місця дислокації українських захисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ діяла на випередження та затримала агентів напередодні запланованого запуску безпілотника. На той момент у них уже була підготовлена бойова частина для скиду і погоджена з російським куратором «ціль» — одна з локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Деталі підготовки до злочину

Під час розслідування з’ясувалося, що одним із підозрюваних є 49-річний місцевий підприємець. За даними слідства, його завербували окупанти через телеграм-канал із пропозиціями «легкого заробітку».

Як зазначається в матеріалах справи, спершу чоловік отримав від російської сторони квадрокоптер, а згодом дістав зі схрону близько 2 кг пластиду та комплектувальні для саморобної вибухівки, якими й спорядив дрон.

Згодом він залучив до злочинної діяльності свого 47-річного знайомого. Той допомагав проводити розвідку місць із найбільшою концентрацією українських військових. Виявлені «локації» фігуранти нанесли на Google Maps і передали російському куратору.

Після погодження «цілі» зі спецслужбістом РФ вони розпочали підготовку повітряного удару, однак на цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші види озброєння.

СБУ затримала агентів РФ, які готували атаки по захисниках в Одесі (7 фото)

Що загрожує російським агентам?

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри у:

  • державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

  • пособництві у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Наразі ці чоловіки перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

До слова, в Україні до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили курсанта військового вишу, який виявився агентом ФСБ. «Кріт» збирав координати навчальних корпусів, казарм і полігонів власного закладу, а також розвідував локації оборонних підприємств для підготовки ракетних ударів РФ.

