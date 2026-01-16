- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 2 хв
Пластид і дрони-вбивці: в Одесі російські агенти готували атаки на Сили оборони
Одеський підприємець та його спільник готували повітряні удари по об’єктах Сил оборони, використовуючи саморобні вибухові пристрої.
Контррозвідка СБУ провела операцію в Одесі, затримавши двох агентів російського ГРУ за крок до вчинення теракту. Зловмисники спорядили цивільний квадрокоптер пластидом і планували атакувати місця дислокації українських захисників.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
СБУ діяла на випередження та затримала агентів напередодні запланованого запуску безпілотника. На той момент у них уже була підготовлена бойова частина для скиду і погоджена з російським куратором «ціль» — одна з локацій місцевого підрозділу Сил оборони.
Деталі підготовки до злочину
Під час розслідування з’ясувалося, що одним із підозрюваних є 49-річний місцевий підприємець. За даними слідства, його завербували окупанти через телеграм-канал із пропозиціями «легкого заробітку».
Як зазначається в матеріалах справи, спершу чоловік отримав від російської сторони квадрокоптер, а згодом дістав зі схрону близько 2 кг пластиду та комплектувальні для саморобної вибухівки, якими й спорядив дрон.
Згодом він залучив до злочинної діяльності свого 47-річного знайомого. Той допомагав проводити розвідку місць із найбільшою концентрацією українських військових. Виявлені «локації» фігуранти нанесли на Google Maps і передали російському куратору.
Після погодження «цілі» зі спецслужбістом РФ вони розпочали підготовку повітряного удару, однак на цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші види озброєння.
СБУ затримала агентів РФ, які готували атаки по захисниках в Одесі (7 фото)
Що загрожує російським агентам?
Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри у:
державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;
пособництві у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.
Наразі ці чоловіки перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.
До слова, в Україні до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили курсанта військового вишу, який виявився агентом ФСБ. «Кріт» збирав координати навчальних корпусів, казарм і полігонів власного закладу, а також розвідував локації оборонних підприємств для підготовки ракетних ударів РФ.