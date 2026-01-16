Пластид і дрони-вбивці: в Одесі російські агенти готували атаки на Сили оборони

Один із російських агентів, яких СБУ затримала в Одесі / © СБУ

Контррозвідка СБУ провела операцію в Одесі, затримавши двох агентів російського ГРУ за крок до вчинення теракту. Зловмисники спорядили цивільний квадрокоптер пластидом і планували атакувати місця дислокації українських захисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

СБУ діяла на випередження та затримала агентів напередодні запланованого запуску безпілотника. На той момент у них уже була підготовлена бойова частина для скиду і погоджена з російським куратором «ціль» — одна з локацій місцевого підрозділу Сил оборони.

Деталі підготовки до злочину

Під час розслідування з’ясувалося, що одним із підозрюваних є 49-річний місцевий підприємець. За даними слідства, його завербували окупанти через телеграм-канал із пропозиціями «легкого заробітку».

Як зазначається в матеріалах справи, спершу чоловік отримав від російської сторони квадрокоптер, а згодом дістав зі схрону близько 2 кг пластиду та комплектувальні для саморобної вибухівки, якими й спорядив дрон.

Згодом він залучив до злочинної діяльності свого 47-річного знайомого. Той допомагав проводити розвідку місць із найбільшою концентрацією українських військових. Виявлені «локації» фігуранти нанесли на Google Maps і передали російському куратору.

Після погодження «цілі» зі спецслужбістом РФ вони розпочали підготовку повітряного удару, однак на цьому етапі їх затримали контррозвідники СБУ.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили квадрокоптер із вибухівкою, автомат Калашникова, два пістолети Макарова з набоями, бойову гранату Ф-1 та інші види озброєння.

СБУ затримала агентів РФ, які готували атаки по захисниках в Одесі (7 фото) © СБУ © СБУ © СБУ © СБУ © СБУ © СБУ © СБУ

Що загрожує російським агентам?

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозри у:

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану;

пособництві у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Наразі ці чоловіки перебувають під вартою без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зокрема каналів придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

До слова, в Україні до 15 років тюрми з конфіскацією майна засудили курсанта військового вишу, який виявився агентом ФСБ. «Кріт» збирав координати навчальних корпусів, казарм і полігонів власного закладу, а також розвідував локації оборонних підприємств для підготовки ракетних ударів РФ.