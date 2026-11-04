Пластикова стрічка коштувала 238 тисяч грн: жінку покарали за хитрий спосіб дурити газовий лічильник

Пошкодження газового лічильника обернулося рахунком на 238 тисяч гривень: що вирішив суд / © Чернігівгаз

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В Україні жінку зобов’язали сплатити понад 238 тисяч гривень за газ, який нібито не був облікований через втручання в роботу лічильника. Під час перевірки газовики виявили пошкодження пломби, подряпини та сторонній предмет усередині приладу. Власниця будинку заперечувала свою провину, однак суд став на бік газорозподільної компанії.

Про це повідомляють видання «На пенсії» і Lviv.media.

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Так, працівники АТ «Львівгаз» перевіряли газовий лічильник у будинку жінки. Біля заводської пломби вони помітили пошкодження фарби, після чого демонтували прилад і відправили його на експертизу.

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Дослідження виявило подряпини під кришкою лічильника, а всередині приладу знайшли пластикову стрічку. Крім того, експерти встановили, що похибка роботи приладу перевищувала допустимі показники.

Комісія дійшла висновку, що в лічильник втручалися, аби спотворити показники обліку газу. У результаті споживачці донарахували 8642,95 кубометра необлікованого газу за шість місяців. Його вартість оцінили у 238 471 гривню.

Власниця будинку пішла до суду. Вона запевняла, що не втручалася в роботу лічильника, а пошкодження могли з’явитися вже після його демонтажу.

Яке рішення ухвалив суд

Золочівський районний суд Львівської області врахував результати експертизи, яка підтвердила втручання в роботу лічильника, та визнав розрахунок газорозподільної компанії обґрунтованим.

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Жінку зобов’язали сплатити всю суму -238 471 грн за необлікований газ, а також 3577 грн судового збору.

Хто відповідає за пошкодження газового лічильника

Юрист Василь Крат звернув увагу на позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену в постанові від 11 березня 2026 року у справі №542/881/19.

Згідно з нею, після підписання акта про опломбування лічильника споживач відповідає за його збереження. Це стосується і випадків, коли приховане втручання в роботу приладу здійснила інша людина.

Водночас, для донарахування вартості газу оператор повинен довести сам факт втручання, спосіб його здійснення та те, що воно призвело до викривлення даних обліку.

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Нагадаємо, 1 жовтня 2026 року в Україні змінилися правила визначення вартості відключення та повторного підключення електроенергії через борги.

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