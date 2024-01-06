Плата за утримання газової мережі в будинку – новий платіж за газ

В Україні від нового року мешканцям багатоповерхових будинків прийдуть платіжки за утримання газової мережі в будинку. Розмір платежу становитиме в середньому близько 25-65 грн на місяць, залежно від будинку та кількості газового обладнання. А надавати послугу буде оператор газорозподільчих мереж – облгази.

Про це пише видання OBOZ.ua.

Так, облгази мають до 5 січня 2024 року розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку – трубу від точки входу до будинку.

Як кажуть фахівці, вже кілька років у тарифах на газ немає такого складника, як "обслуговування внутрішньобудинкових мереж". Ніхто не перевіряє систему на щільність, не оглядає труби, не ходить по квартирах з проханням показати свої газові прилади.

До оплати входять огляд газогону, перевірка на щільність, випробування під тиском, огляд газового обладнання, сервіс запірних пристроїв. Все це гаранутє безпечне використання газу.

Для прикладу, у "Полтавагазі" розрахували вартість робіт. Так, у будинку на 36 квартир ціна становитиме 5600 грн. Кожна квартира має заплатити 155,5 грн разово за період чи щомісячно сплачувати по 25,9 грн. протягом 6 місяців. Ціна залежатиме від багатьох факторів: обладнання, стану мереж тощо.

Українцям від 1 січня буде перераховано платіжки за доставку газу. Тим, хто торік витратив більше газу, доведеться платити більше за доставку блакитного палива. І хоча тариф на доставку не змінився, суми у платіжках перерахували.

Раніше ми писали, що зміниться для українців після 1 січня 2024 року – зарплати, пенсії, комунальні тарифи.

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