Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося два роки: коротко про головне

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося два роки: коротко про головне

11 грудня платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ святкує два роки з моменту запуску. У 2021 році на платформі відбулося збільшення кількості абонентів  та обсягу бібліотеки, трансляція ексклюзивів, допрем’єрних показів, розширення дитячого контенту та залучення до розвитку кіноіндустрії.

"Одним з головних досягнень платформи цього року стало те, що  Київстар ТБ тепер доступний абонентам будь-якого оператора чи інтернет-провайдера. Разом зі стрімким зростанням контенту на платформі, зручності користування та доступності послуги, платформа змогла збільшити абонентську базу вдвічі", – прокоментувала директорка з розвитку бізнесу на масовому ринку, Київстар, Тетяна Лукинюк.

За рік, що минає, загальна кількість контенту на платформі збільшилася з 10 тис. до 20 тис. одиниць, де найпопулярнішими жанрами є екшн, комедія та драма. Київстар ТБ пропонує відомі зарубіжні серіали від світових студій FOX та Showtime: "Ходячі мерці", "Гарна дружина", "Мільярди" та інші. А серед зарубіжних фільмів прихильність глядачів здобули "Двійник", "Агент Єва", "Гаррі Поттер і філософський камінь" та "Нескінченність". Також стали доступними такі кінопрем’єри: "Гнів людський", "Красуня на драйві", "Тихе місце-2", "Тілоохоронець дружини кілера", "Хороший, поганий коп". На платформі можна переглянути й кінокласику як "Зелена миля", "Хрещений батько", "Амелі", "Сніданок у Тіффані" та інші.

©

З понад 300 телеканалів, які пропонує Київстар ТБ, основну перевагу глядачі платформи надають національним, а серед тематичних каналів найкраще дивляться кіно, дитячий та пізнавальний контент. Більшість ТВ-каналів на платформі за замовчуванням транслюються у HD-якості. Додатково глядачі платформи мають можливість дивитися власні канали Київстар ТБ, які транслюють контент з відеобібліотеки без перерви на рекламу. Серед 50 різножанрових каналів можна знайти кіно, серіали, мультфільми, а також релакс-канали (вогонь, акваріум, хвилі тощо) та спеціальний канал до свят "КС ТБ | Новорічний 2022".

©

Павло Рибак, керівник Київстар ТБ, коментує: "Ми постійно поповнюємо бібліотеку різножанровим контентом, як зарубіжним, так і вітчизняного виробництва, тому запрошуємо глядачів приєднатися до нашого марафону ексклюзивних прем’єр. Раді, що глядачі мають змогу обрати для себе інформаційні, розважальні, пізнавальні або спортивні продукти. Прагнемо й надалі підтримувати українських виробників та транслювати локальний контент, а також пропонувати підписникам ще більше ексклюзивів та допрем’єрних показів, цінуючи їхній вибір на користь Київстар ТБ". 

©

Цьогоріч  на платформі Київстар ТБ вийшло сім ексклюзивів від українських продакшенів, серед яких "Кріпосна", "Скажене весілля-3", "Слов’яни", "Голос країни. Перезавантаження", "Ліпсінк батл", "Світ навиворіт" та "Одруження наосліп". Крім цього, глядачі мали змогу першими переглянути серіали "Джек & Лондон", "Ангели-2", "Моя улюблена Страшко", "Ментівські війни. Харків-3" та "Опер за викликом-5" до їхньої телевізійної прем'єри.

У жовтні цього року на Київстар ТБ з'явився окремий розділ з аудіоказками українською мовою, який налічує понад 350 народних та авторських творів, а також понад 1500 мультфільмів та мультсеріалів, найпопулярнішими з яких є "Смурфики", "Губка Боб Квадратні Штани", "Шрек", "Мадагаскар" та "Щенячий патруль".

Також однією з переваг платформи є можливість переглядати контент з п’яти різних девайсів. Найактивніше абоненти користуються платформою зі смартфону (50%), телевізору віддають перевагу 30%, ТВ-приставці – 14% глядачів, а планшетам та ноутбукам – всього 6%.  А загалом користувачі платформи переглядають контент близько 80 годин на місяць. 

©

Довідка:

Київстар ТБ – партнерський проєкт групи 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до десятків тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа налічує більше 300 телеканалів та VOD-бібліотеку з 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація