Платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ виповнилося два роки: коротко про головне

11 грудня платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ святкує два роки з моменту запуску. У 2021 році на платформі відбулося збільшення кількості абонентів та обсягу бібліотеки, трансляція ексклюзивів, допрем’єрних показів, розширення дитячого контенту та залучення до розвитку кіноіндустрії.

"Одним з головних досягнень платформи цього року стало те, що Київстар ТБ тепер доступний абонентам будь-якого оператора чи інтернет-провайдера. Разом зі стрімким зростанням контенту на платформі, зручності користування та доступності послуги, платформа змогла збільшити абонентську базу вдвічі", – прокоментувала директорка з розвитку бізнесу на масовому ринку, Київстар, Тетяна Лукинюк.

За рік, що минає, загальна кількість контенту на платформі збільшилася з 10 тис. до 20 тис. одиниць, де найпопулярнішими жанрами є екшн, комедія та драма. Київстар ТБ пропонує відомі зарубіжні серіали від світових студій FOX та Showtime: "Ходячі мерці", "Гарна дружина", "Мільярди" та інші. А серед зарубіжних фільмів прихильність глядачів здобули "Двійник", "Агент Єва", "Гаррі Поттер і філософський камінь" та "Нескінченність". Також стали доступними такі кінопрем’єри: "Гнів людський", "Красуня на драйві", "Тихе місце-2", "Тілоохоронець дружини кілера", "Хороший, поганий коп". На платформі можна переглянути й кінокласику як "Зелена миля", "Хрещений батько", "Амелі", "Сніданок у Тіффані" та інші.

З понад 300 телеканалів, які пропонує Київстар ТБ, основну перевагу глядачі платформи надають національним, а серед тематичних каналів найкраще дивляться кіно, дитячий та пізнавальний контент. Більшість ТВ-каналів на платформі за замовчуванням транслюються у HD-якості. Додатково глядачі платформи мають можливість дивитися власні канали Київстар ТБ, які транслюють контент з відеобібліотеки без перерви на рекламу. Серед 50 різножанрових каналів можна знайти кіно, серіали, мультфільми, а також релакс-канали (вогонь, акваріум, хвилі тощо) та спеціальний канал до свят "КС ТБ | Новорічний 2022".

Павло Рибак, керівник Київстар ТБ, коментує: "Ми постійно поповнюємо бібліотеку різножанровим контентом, як зарубіжним, так і вітчизняного виробництва, тому запрошуємо глядачів приєднатися до нашого марафону ексклюзивних прем’єр. Раді, що глядачі мають змогу обрати для себе інформаційні, розважальні, пізнавальні або спортивні продукти. Прагнемо й надалі підтримувати українських виробників та транслювати локальний контент, а також пропонувати підписникам ще більше ексклюзивів та допрем’єрних показів, цінуючи їхній вибір на користь Київстар ТБ".

Цьогоріч на платформі Київстар ТБ вийшло сім ексклюзивів від українських продакшенів, серед яких "Кріпосна", "Скажене весілля-3", "Слов’яни", "Голос країни. Перезавантаження", "Ліпсінк батл", "Світ навиворіт" та "Одруження наосліп". Крім цього, глядачі мали змогу першими переглянути серіали "Джек & Лондон", "Ангели-2", "Моя улюблена Страшко", "Ментівські війни. Харків-3" та "Опер за викликом-5" до їхньої телевізійної прем'єри.

У жовтні цього року на Київстар ТБ з'явився окремий розділ з аудіоказками українською мовою, який налічує понад 350 народних та авторських творів, а також понад 1500 мультфільмів та мультсеріалів, найпопулярнішими з яких є "Смурфики", "Губка Боб Квадратні Штани", "Шрек", "Мадагаскар" та "Щенячий патруль".

Також однією з переваг платформи є можливість переглядати контент з п’яти різних девайсів. Найактивніше абоненти користуються платформою зі смартфону (50%), телевізору віддають перевагу 30%, ТВ-приставці – 14% глядачів, а планшетам та ноутбукам – всього 6%. А загалом користувачі платформи переглядають контент близько 80 годин на місяць.

Довідка:

Київстар ТБ – партнерський проєкт групи 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа онлайн-телебачення, яка надає користувачам доступ до десятків тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Її перевага – можливість підключення на п’яти різних пристроях: смартфоні, планшеті, ноутбуці, Smart TV або ТБ-тюнері. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв’язку в Україні. Платформа налічує більше 300 телеканалів та VOD-бібліотеку з 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів та шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua