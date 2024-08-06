"Платив" щедро: на Житомирщині затримали командира за "нецільове використання" праці військових

Командир військової частини нарахував своїм підлеглим майже 400 тисяч гривень зарплат та премій за будівництво власного будинку та магазину.

У Житомирській області командир однієї з військових частин вирішив залучили солдатів для будівництва власного будинку та магазину. За роботу він "віддячив" підлеглим коштом держави. Підприємливому командиру вже повідомлено про підозру за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Про це повідомили у Житомирській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

"За даними слідства підозрюваний залучив підлеглих йому військовослужбовців до проведення робіт з будівництва власного приватного будинку та магазину. При цьому, спричинив матеріальну шкоду державі у вигляді безпідставного нарахування вказаним військовослужбовцям грошового забезпечення та додаткових виплат на суму понад 378 тис. грн", – йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці побудували своєму командирові будинок та магазин / Фото: Військова прокуратура Центрального регіону України

Командира військової частини затримано. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Одещині затримали військовослужбовця за хабар у 4,5 тисячі доларів за "сприяння" щодо переведення в тилову частину.

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