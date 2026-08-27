Платіжки за електроенергію: що потрібно зробити українцям до 3 вересня

Платіжки

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Українцям нагадали про п’ятиденний період для передачі показників електролічильників. Дані за спожиту електроенергію потрібно передати від 30 серпня до 3 вересня включно.

Про це пише «На пенсії».

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Споживачам варто не зволікати з передачею показників, адже саме ці дані використовують для розрахунку фактичного обсягу спожитої електроенергії.

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Коли передавати показники електролічильника

Щомісяця для передачі показників відводять п’ять днів — два останні дні поточного місяця та перші три дні наступного.

Цього разу передати показники можна:

30 серпня;

31 серпня;

1 вересня;

2 вересня;

3 вересня.

Показники, передані в цей період, мають бути зафіксовані станом на 1 вересня.

Якщо споживач не повідомить актуальні показники у визначений термін, оператор системи розподілу може провести розрахунок на основі середньодобового споживання.

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Через це сума у платіжці може відрізнятися від фактичного обсягу використаної електроенергії. У такому разі для коригування нарахувань доведеться звертатися до оператора та оформлювати перерахунок.

Як передати показники

Залежно від оператора системи розподілу, споживачі можуть скористатися кількома способами:

особистим кабінетом на сайті оператора;

чатботом;

контакт-центром;

SMS-повідомленням;

електронною поштою відповідно до встановлених вимог.

Під час передачі даних важливо вказувати саме актуальний підсумковий показник лічильника.

Що у випадку, якщо встановлений смартлічильник

Власникам сучасних смартлічильників зазвичай не потрібно щомісяця передавати показники вручну. Такі прилади можуть автоматично надсилати інформацію оператору.

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Двозонні лічильники також самостійно фіксують споживання електроенергії за різними тарифними періодами — «день» і «ніч».

Водночас навіть власникам смартлічильників рекомендують час від часу перевіряти дані, щоб переконатися, що показники передаються коректно.

Тож тим, хто передає показники самостійно, варто зробити це не пізніше 3 вересня включно — це допоможе уникнути розрахунків за середнім споживанням і можливих проблем із подальшим перерахунком.

Комуналка в Україні 2026 — останні новини:

Зменшити витрати на комунальні послуги можна завдяки раціональному використанню побутової техніки та зміні щоденних звичок. Власникам двозонних лічильників радять переносити роботу бойлера, пральної та посудомийної машин на нічні години — з 23:00 до 07:00, коли електроенергія дешевша. Також варто повністю завантажувати техніку, використовувати економні режими, не кип’ятити зайву воду та правильно користуватися холодильником і електроплитою. Додатково заощадити допоможуть LED-лампи, вимкнення електроніки з режиму очікування та своєчасне очищення приладів.

За рік комунальні послуги в Україні загалом подорожчали на 4,5%. Найбільше зросла вартість водопостачання — на 52,1%, а каналізація подорожчала на 48,8%. Водночас тариф на електроенергію за цей період не змінився.

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