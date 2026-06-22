Платіжки за газ зростуть, навіть якщо тариф не змінять: експерти пояснили ситуацію

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Тариф на природний газ для населення в Україні залишається замороженим на рівні 7,96 грн за кубометр уже шостий рік поспіль. Водночас у газовому секторі накопичуються дисбаланси, які, за оцінками експертів, рано чи пізно доведеться вирішувати.

Про це пише «Телеграф».

Попри стабільну ціну для споживачів, частина ресурсу фактично закуповується за значно вищою вартістю, що створює фінансовий розрив у системі постачання.

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Газ для населення — дешевше, ніж закупівля

Державний «Нафтогаз» продає газ населенню за фіксованим тарифом, однак внутрішнього видобутку недостатньо для повного покриття потреб. Через це компанія змушена імпортувати частину ресурсу. Ексголова «Оператора ГТС України» Сергій Макогон пояснив ситуацію.

«Газу власного видобутку щоб задовольнити всі потреби населення та ТКЕ не вистачає. Частину газу потрібно імпортувати, а вартість імпорту 30 грн за м3», — зазначив він.

За його словами, різниця між ринковою ціною та тарифом для населення фактично означає збитки для компанії, які потрібно компенсувати. Тому поступово ціни буде потрібно приводити до обґрунтованого рівня.

Хто покриває різницю в ціні

Одним із варіантів компенсації збитків залишається державний бюджет, однак його можливості обмежені через воєнні витрати.

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«А як цей збиток покривати? Якщо з бюджету, то чи є там кошти на це? Зараз там вже діра 400 млрд грн для потреб оборони», — зазначає Макогон.

Водночас експерт наголошує, що підвищення тарифів не повинно зачепити соціально незахищених громадян — для них мають діяти адресні субсидії.

«Незахищені групи населення не мають страждати — всі, кому потрібно, мають отримувати адресні субсидії», — запевнив він.

Мораторій стримує підвищення тарифів

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду. Він зберігається до завершення бойових дій і ще шість місяців після цього.

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Через це експерти не очікують швидкого зростання цін. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає, що сценарій швидкого підвищення тарифів в Україні реалізовано не буде. Немає жодних підстав зараз вважати, додає він, що це можливо.

Він також додає, що Україна неодноразово погоджувала з міжнародними партнерами, що лібералізація ринку можлива лише після завершення війни.

«Я не бачив, щоб хтось з урядовців навіть проєкти розробляв лібералізації цін чи підняття цін на природний газ для побутових споживачів», — каже Рябцев.

Майбутня «дорожня карта» і зміна системи підтримки

Після завершення війни очікується розробка нової моделі ринку, яка може змінити підхід до підтримки населення.

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Ймовірно, замість чинної системи спецобов’язків (ПСО) запровадять адресні грошові виплати для громадян, які потребують допомоги.

«Це можна було б зробити і зараз, але знову ж таки це питання його вирішення відтерміновано»

Чому платіжки можуть зрости навіть без підвищення ціни газу

Навіть якщо тариф на газ залишиться незмінним, загальні суми у квитанціях можуть збільшуватися через інші складові.

«Вартість послуги з централізованого теплозабезпечення — це не прерогатива центральних органів виконавчої влади, це повноваження органів місцевого самоврядування», — пояснив Рябцев.

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Йдеться про можливе зростання тарифів на утримання будинків, вивезення сміття та теплопостачання, які встановлюються на місцевому рівні. Цілком можливо, що в наступному опалювальному сезоні такі складові зростуть.

Чи буде підвищення тарифів: різні оцінки

Не всі експерти вважають, що підвищення неминуче.

«Фактично існуючий тариф для населення є збитковим, тому думаю, що під впливом Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу вже виникла ситуація, назріла така ситуація, щоб дійсно поступово підвищувати тариф для населення», — каже нергетичний експерт Володимир Омельченко.

Водночас він визнає, що питання тарифів в Україні часто розглядається не лише як економічне, а й як політичне рішення.

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Раніше в Україні постачальники газу оновили червневі тарифи, однак для більшості побутових споживачів ціна фактично не змінилася. Основний тариф «Нафтогазу» залишається на рівні 7,96 грн за кубометр, і ним користується більшість українців. Це стало можливим завдяки фіксованим річним пропозиціям та чинному мораторію на підвищення цін. На ринку також існують інші тарифні плани, де ціна може сягати майже 10 грн за кубометр, але вони охоплюють значно меншу частину споживачів.

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