Платна відстрочка та скасування інвалідності: у Раді озвучили план мобілізації по-новому

Мобілізація та відстрочка

Реклама

В Україні можуть кардинально змінити підходи до мобілізації та бронювання. Через критичний некомплект у бригадах ЗСУ народні депутати пропонують радикальні кроки: від скасування майже всіх довідок про інвалідність до запровадження офіційної плати за право не служити.

Про це в інтерв’ю «Телеграфу» повідомив народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк.

«98% довідок про інвалідність — куплені»

Нардеп вважає, що держава має піти на непопулярний, але чесний крок: обнулити абсолютно всі довідки про інвалідність, видані чоловікам. Виняток пропонують залишити лише для ветеранів, які отримали поранення на фронті з 2014 року.

Реклама

«Ми маємо бути чесними самі перед собою: 98% цих довідок куплені. Треба все це ліквідувати і запропонувати їм „місячник“ добровільної легалізації», — наголосив Нагорняк.

Замість фіктивних діагнозів депутат пропонує дати таким особам можливість купити відстрочку офіційно.

Платна відстрочка: гроші на рекрутинг

Концепція «економічного бронювання», за словами Нагорняка, допоможе вивести гроші з корупційної тіні в бюджет. Основні тези пропозиції:

Легальний відкуп — чоловіки, які мають фінансовий ресурс, платять «у білу» на спеціальний рахунок. Це дає право на офіційну відстрочку та вільне пересування країною і навіть виїзд за кордон.

Мотивація для добровольців — кошти з цього спецрахунку мають спрямувати на великі виплати тим, хто йде до ЗСУ добровільно. Йдеться про «вхідні» бонуси у розмірі 5–10 тисяч доларів.

Перегляд чинного бронювання

Нагорняк також зазначив, що уряд та Міноборони готуються до перегляду списків вже заброньованих працівників. Кількість категорій та відсоток чоловіків, які мають бронь на підприємствах, будуть скорочувати, оскільки армії бракує людей.

Реклама

Депутат визнав, що ТЦК простіше прийти на підприємство, де всі люди обліковані та мають спеціальність, ніж шукати «ухилянтів по підвалах». Проте він застеріг, що без балансу між економікою та фронтом ситуація залишатиметься складною.

Мобілізація в Україні — останні новини

В Україні триває мобілізація, яка продовжена до серпня 2026 року, і у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) роз’яснили, як зараз можуть формуватися та надсилатися повістки військовозобов’язаним і якими є поважні причини неприбуття за повісткою.

Виклик до ТЦК здійснюється повісткою, яку можуть вручити особисто або надіслати поштою. Вона може бути як паперовою, так і сформованою через державний реєстр. Обидва варіанти мають однакову юридичну силу.

Повістка надсилається за адресою проживання або реєстрації. У разі надходження рекомендованого листа його необхідно отримати протягом трьох днів.

Реклама

Після отримання повістки визначаються строки явки:

до семи діб — для мешканців обласних центрів;

до 10 діб — для мешканців інших населених пунктів.

Новини партнерів