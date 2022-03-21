Платний проїзд: в "Укрзалізниці" роз'яснили, як і де купити квитки на міжнародні рейси

Компанія повернула платний проїзд на закордонні рейси.
В "Укрзалізниці" роз'яснили, як наразі можна купити квитки на міжнародні рейси.
Так, придбати проїзні документи залежно від напрямку можна у чат-боті, на сайті booking.uz.gov.ua, а також у касах.
- Київ-Хелм, Дніпро-Хелм, Харків-Хелм (за призначення) - у чат-боті, на сайті booking.uz.gov.ua. Вводити необхідно сполучення в межах України, а саме Київ-Ягодин. Це й буде квиток до Хелма.
- Одеса-Перемишль - квитки на Booking.uz.gov.ua та в касах.
- Київ-Варшава - квитки на Booking.uz.gov.ua та в касах, пошук по станції Варшава-Всходня.
- Київ-Відень - квитки до вагону 21/431 тільки в касі №1 касового залу №3 на центральному вокзалі Києва. У вагон Відень-Київ 22/432 - квитки на сайті австрійських залізниць OEBB.
Аналогічні умови для сполучення Київ-Будапешт, водночас потяги зупинятимуться по ст. Kőbánya felső (Budapest) з трансфером до стадіону BOK, де облаштований волонтерський пункт з можливістю подальшої подорожі до аеропорту та інших вокзалів столиці Угорщини.
Нагадаємо, раніше у компанії повідомили, що повертають платний проїзд на потягах у напрямках із заходу в центр, на схід та на південь, а також за кордон.