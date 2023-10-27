“Платний" виїзд чоловіків за кордон: Данілов назвав головну проблему такої ідеї

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що буде несправедливим дозволити виїзд військовозобов’язаним чоловікам за кордон за гроші, оскільки це поставить українців у нерівні умови, які залежатимуть від їхніх статків.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

"Мені б дуже не хотілося, щоб можна було відкупитися від захисту нашої країни, тим паче, що не у всіх людей є гроші... Тому ця ситуація може бути дуже-дуже контроверсійною”, - зазначив Данілов.

Окрім того, він вважає, що таку пропозицію народним депутатам можна було би вносити до початку повномасштабного вторгнення, а не тепер - у розпал війни.

Також читайте Як українцям виїхати на лікування за кордон під час війни

“Треба дуже уважно думати і розуміти, чим це може закінчитися... Щоб не сталося так, що ті люди, які мають статки, будуть своїх дітей відправляти за гроші за кордон, а ті люди, в яких немає статків, мають іти захищати країну. Я розумію так, що це не зовсім справедливо", - наголосив він.

Як повідомлялося раніше, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким визначено як підставу для виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків відкриття рахунку в державному банку з мінімальним внеском 12 945 грн. Його необхідно поповнювати кожного місяця під час перебування за кордоном на близько 2 800 грн, з наданням банку дозволу переказувати ці внески на спецрахунок ЗСУ.

ТСН.ua повідомляв, що хочуть змінити в законі та які це може мати наслідки.

Читайте також: