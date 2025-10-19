ТСН у соціальних мережах

PlayCity оштрафувало трьох Instagram-блогерок за рекламу: подробиці

Instagram-блогерки заплатять мільйони за незаконну рекламу азартних ігор.

Гроші

Гроші / © УНІАН

PlayCity оштрафувало трьох популярних Instagram-блогерок — @gіlka_oleksandra, @lіdiya_roma та @konstantуnova.vladyslava — за незаконну рекламу онлайн-казино.

Про це йдеться у повідомленні PlayCity у Telegram.

У своїх постах дівчата показували нібито виграші, розповідали про гру від першої особи і закликали підписників «спробувати удачу». Вони також розміщували реферальні посилання під виглядом «для моїх» або «забирай собі», щоб залучати нових гравців.

Команда PlayCity відстежує такі порушення і виявила, що контент блогерок вводив людей в оману, створював позитивний образ азартних ігор і навіть міг залучати неповнолітніх.

За це кожна з блогерок отримала штраф у ₴4,8 млн. Такий крок показує, що реклама азартних ігор в Україні має бути суворо регламентована, а порушення — каратися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запустили платформу для відстежування та блокування нелегальних казино. Система PlayCity допомагає перевіряти статус казино та боротися з незаконним гемблінгом.

