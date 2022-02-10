Плекав, як малих дітей: на Закарпатті вчитель інформатики вирощував вдома коноплі

Чоловік за любов до заборонених рослин опинився на лаві підсудних.

В Ужгороді Закарпатської області вчитель інформатики попався на вирощуванні коноплі. За це він потрапив на лаву підсудних.

Про це повідомляє zaxid.net з посиланням на реєстр судових рішень.

Ужгородський міськрайонний суд оштрафував вчителя інформатики одного з навчальних закладів, який вдома на присадибній ділянці вирощував коноплі. У нього виявили 22 кущі рослинякі він висіяв у травні 2020 року , а до липня доглядав за рослинами.

"Чоловік незаконно доглядав за стеблами рослин коноплі у кількості 22 штуки шляхом рихлення, прополювання, прорідження, букетування та поливання з метою доведення їх до стадії дозрівання, тобто вирощував коноплі у кількості від десяти до п’ятдесяти рослин у вищезазначеному місці для власних потреб, розуміючи, що ці речовини є рослинами коноплі", – йдеться у вироку суду.

Вчитель свою провину визнав повністю і пояснив, що коноплі вирощував для себе.

Суд визнав вчителя винним за ч. 1 ст. 310 ККУ (незаконний посів і вирощування конопель) та зобов'язала сплатити штраф у сумі 1,7 тис. грн. Крім того, чоловік повинен відшкодувати 653 грн процесуальних витрат за проведення експертизи матеріалів.

Нагадаємо, що Миколаївській області чоловік виростив і зібрав врожай конопель на 11 мільйонів гривень.

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