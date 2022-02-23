29 грудня 2020 року в Тернопільській області двоє учнів поцупили у сусіда пару коней, щоб продати і відсвяткувати Новий рік / Pexels

Племінні коні на 4 державних кінних заводах у Луганській області можуть опинитися під обстрілами

Племінні коні на 4 державних кінних заводах у Луганській області можуть опинитися під обстрілами

Коневоди України стурбовані долею коней, які перебувають на території Луганщини

У Луганській області під обстрілами можуть опинитися племінні коні, яких розводять в Україні.

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Про це ТСН.ua розповіла керівниця ГО "Асоціація скачок та перегонів" Тетяна Андрійшина.

На сьогодні на території Луганської області розташовані 4 державні кінні заводи: Стрілецький кінний завод №60 у с. Новострільцівка у Меловському районі, Новоолександрівський кінний завод №64 у с. Новоолександрівка у Біловодському районі, Деркульський кінний завод № 63, один із найстаріших кінних заводів в Україні, в селі Новодеркул Біловодського району і Лимарівський - у селі Новолимарівка Луганської області.

"На цих кінних заводах перебувають 563 голови племінних коней, а саме: українська верхова порода, новоолександрівський важковоз, англійська чистокровна порода, орловська рисиста та українська рисиста породна група. Ці державні кінні заводи підпорядковуються Державному підприємству "Конярство України". Мене непокоїть, що під час розгортання бойових дій працівники та місцеві жителі можуть евакуюватися, а коні залишаться зачиненими і можуть загинути", - говорить Тетяна Андрійшина.

Активістка додає, що треба вжити заходів для порятунку цінного генофонду коней. Оскільки зараз весна, а в цей період на кінних заводах народжуються лошата. Вони вимагають підвищеної уваги та догляду, які неможливо буде забезпечити в умовах військових дій.

"Якщо будуть обстріли, а коні залишаться на заводах, ми передамо Росії цінний генофонд коней. Зараз їх можна розмістити на кінних заводах у Полтавській, Запорізькій та Харківській областях", - говорить активістка.

За словами Тетяни Андрійшиної, вона зверталася до Міністерства економіки України, якому підпорядковується державне підприємство "Конярство України", з проханням евакуювати племінне поголів'я коней з Луганської області на інші кінні заводи України, але реакції не було.

На момент виходу матеріалу стало відомо, що в мінекономіки дали доручення ДП "Конярство" вивезти з Луганщини понад 100 голів коней.

Нагадаємо, що раніше у РНБО повідомили, чи буде в Україні запроваджуватися комендантська година.

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