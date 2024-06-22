Плетенчук назвав ключовий елемент військової логістики росіян у Криму

Поромна переправа, яку окупанти РФ відновили після ударів ЗСУ, залишається основним елементом військової логістики росіян в тимчасово анексованому Криму.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Переправа для них залишається основним, ключовим елементом військової логістики, якщо ми кажемо про сполучення з Кримом. Наприклад, залізниця, яку вони так помпезно будують, вона в принципі далека до завершення. Якщо ми кажемо про планове з’єднання Ростова з Кримом, то про це ще поки зарано говорити", - заявив Плетенчук.

З його слів, наразі один підводний човен російських загарбників перебуває в акваторії Чорного моря, який може мати на борту до чотирьох ракет. Тим часом в Азовському морі перебувають три кораблі проєкту "Буян-М", на озброєнні яких може перебувати до 20 ракет.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вдарила вночі ракетами "Калібр" з акваторії Азовського моря. Це було досить очікуваним. Цієї ночі ППО збила всі ці крилаті ракети.

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