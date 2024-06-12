Плетенчук пішов з посади спікера Сил оборони півдня України: що відомо

Очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що йде посади, яку обіймав від квітня 2024-го. Він повертається до виконання обов’язків речника ВМС.

Про це Плетенчук повідомив у своєму Facebook.

"Шановні колеги, доповідаю: наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку. Прошу не шукати ніяких подвійних сенсів або "зрадоньки", - наголосив він.

За словами Плетенчука, йому вдалося виконати свої функціональні обов’язки - як "кризового менеджера", а тому тепер повернувся на посаду речника ВМС. Він також подякував керівництву і команді, а також нагадав що встиг зробити за 45 діб на посаді.

Нагадаємо, 19 квітня Наталію Гуменюк звільнили з посади очільниці пресцентру Сил оборони Півдня. Це сталося після того, як низка українських та закордонних медійників звинуватила Гуменюк у некомпетентності та безпідставному перешкоджанні роботі ЗМІ.

Новим керівником пресцентру став Дмитро Плетенчук. До призначення він був речником Військово-морських сил.

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