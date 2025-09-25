Плетенчук заінтригував анонсом про нові удари по російських портах

Вибух. / © Associated Press

Реклама

Напередодні українські дрони атакували порти порти в Новоросійську і Туапсе. Аналогічні удари можуть статися і по інших об’єктах.

Про це заявив речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

"Ці порти дуже важливі для росіян. Доволі великий відсоток танкерної нафти відвантажується як раз у портах на Чорному морі. В першу чергу, це звісно Новоросійськ…", - сказав він.

Реклама

За словами представника ВМС, наразі важко сказати, наскільки серйозно цим питання опікуються росіяни. Адже фактично щодня відбуваються події на схожих об’єктах, пов’язаних з нафтопереробленням.

На думку Плетенчука, незабаром відбудуться схожі атаки на подібні російські об’єкти, які мають безпосереднє відношення до забезпечення ворожої армії.

"Думаю, ми з вами станемо свідками або, можливо, знищення цих об’єктів, або пошкодження. У будь-якому разі анонсувати це ніхто не буде, але вони знаходяться не дуже далеко від нас… З одного боку це відстань суттєва, але вже офіційно озвучені технічні параметри систем озброєння, які є в Україні, цю відстань покривають", - сказав речник.

Нагадаємо, днями відбулася атака морських дронів по порту Туапсе, що у Краснодарському краї. Місцеві мешканці повідомляли, що у порту було зафіксовано вибухи та автоматні черги, а місцева влада попереджала про загрозу використання безекіпажних катерів у зоні порту.

Реклама

Джерела в українській розвідці повідомили, що атаку на порти в Туапсе і Новоросійську скоїло ГУР. Для цього вони застосували морські дрони. За словами джерел, саме ці пункти перевалки російської нафти загалом здатні експортувати 2 млн барелів сировини на день.

Дата публікації 07:24, 25.09.25 Кількість переглядів 46 Атаку дронів на Краснодарський край зняли на відео



