“Пліч-о-пліч перед лицем російської агресії”: спільна заява Зеленського і Джонсона в Києві

“Пліч-о-пліч перед лицем російської агресії”: спільна заява Зеленського і Джонсона в Києві

Український президент і британський прем’єр обговорили нарощування російських військ біля кордонів України.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон оприлюднили спільну заяву після зустрічі у вівторок, 1 лютого, в Києві.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави української держави.

У спільній заяві британський прем’єр наголосив на непохитній відданості Сполученого Королівства суверенітету, незалежності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з Україною перед лицем російської агресії, що триває й становить загрозу миру та безпеці в регіоні, підриває глобальний порядок”, - йдеться в документі.

Лідери двох держав наголосили, що правом кожного українця є визначати своє майбутнє, та застерегли Росію від подальшого втручання в Україну, оскільки це “буде масштабною стратегічною помилкою та матиме жорсткі гуманітарні наслідки”.

У пресслужбі президента зазначили, що Україна та Сполучене Королівство погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України.

Зокрема, у спільній заяві йдеться про зміцнення енергетичної безпеки України та підтримку її зусиль у сфері “зеленої” трансформації.

У цьому контексті прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв.

На завершення лідери двох держав підтвердили бажання поглиблювати стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, а також продовжувати взаємодію, зокрема в межах Стратегічного діалогу Україна – Велика Британія.

Візит Джонсона: як минула зустріч прем'єр-міністра Великої Британії і президента України

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також заявив про підготовку спільно з іншими країнами пакету санкцій та інших заходів, які мають на меті стримати російську агресію щодо України.

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