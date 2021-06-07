Пліснява, сирість і повна антисанітарія: у Мережі показали умови у гуртожитку у Запоріжжі

Мешканці гуртожитку, за їхніми словами, зверталися до міської влади з приводу ремонту, але поки ситуація не змінилася.

У Запоріжжі в одному із гуртожитків у Вознесенівському районі люди живуть у жахливих умовах. У приміщенні всюди пліснява, зі стелі тече, а капітальний ремонт тут не робився з моменту будівництва будівлі.

Про те, як живуть у гуртожитку за адресою: вулиця Патріотична, 40, розповіла жителька Запоріжжя Вікторія Середа на своїй сторінці у соцмережі.

У своєму пості вона просить керівництво міста звернути увагу на умови проживання людей. За її словами, капітальний ремонт у гуртожитку не проводився вже багато років, а у 2017 році, коли проводили акт обстеження будівлі, виявили, що зношення деяких комунікацій склало 70%, і ситуація з кожним роком погіршується.

"На звернення мешканців підприємство "Наше Місто" і Департамент житлово-комунального господарства відповідей не дають. Швидше за все до сих пір в "ступорі" перебувають. Мешканці намагалися своїми силами робити косметичний ремонт, але його вистачає ненадовго. Будівля вимагає капітального ремонту. Якщо цього не зробити може статися катастрофа як в Черкасах, де обвалився гуртожиток", - пише авторка.

ТСН.ua звернувся до Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради з приводу ситуації, яка склалася з ремонтом у гуртожитку на вулиці Патріотична, 40.

Нагадаємо, що у Києві ремонтники стали героями соцмереж. Вони кидали суміш для ремонту дорожнього полотна летить не у вантажівку, яка має перевезти її в інше місце, а повз.

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