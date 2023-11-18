Пліт заплутався у рослинності: на Кіровоградщині надзвичайники врятували на воді 11-річного хлопчика (фото)

Надзвичайники дісталися до дитини та врятували її.

На Кіровоградщині надзвичайники врятували на воді 11-річну дитину.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуації у Telegram.

Подія сталася у суботу, 18 листопада, на річці Мала Вись у містіМала Виска Кіровоградської області.

Хлопчик перебував на плоту, що заплутався у рослинності. Рятувальники дісталися до дитини та врятували її. З хлопчиком усе добре.

Врятований 11-річний хлопчик

"Але не всі випадки закінчуються щасливо. Не дозволяйте дітям самостійно перебувати біля водойм! А також навчайте їх правил безпеки!" - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, у Тернополі маленька дівчинка, яка гралася у басейні, захлиснулася водою і ледь не померла. Її врятував анестезіолог, який випадково проходив повз.

Читайте також: