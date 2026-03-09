Плюс 100 тис. гектарів: Держлісагентство збільшило площу лісів в управлінні

Реклама

Про це заявив голова Держлісагентства Віктор Смаль під час щорічного публічного звіту за 2025 рік.

«Лісовий фонд України становить 10,4 млн га. У сфері управління Держлісагентства багато років знаходилося 73% цих лісів, але зараз показник сягнув 74%, збільшившись на 100 тис. га», - повідомив керівник Держлісагентства.

За його словами, це результат активної роботи зі збереження та передачі до ДП «Ліси України» самосійних та ненаданих у користування лісів, які раніше не мали господаря, не охоронялися та не доглядалися належним чином.

Крім того, до структури Держлісагентства приєднано ДП «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Київоблагроліс”», яке раніше перебувало у сфері управління Фонду державного майна та управляє частиною лісів Київської області.

Він додав, що зазвичай під час війни, а також у період повоєнного відновлення країни ліси масово вирубують. За даними 1950 року, лісистість України становила лише 10%.

Станом на 2026 рік цей показник майже вдвічі більший. Віктор Смаль наголосив, що фактична лісистість України є більшою, ніж це враховує офіційна статистика.

«У країні близько 2 млн га самосійних лісів. Всі вони відображені на супутникових знімках, які наші європейські колеги використовують для своїх оцінок стану лісових масивів та враховують у звітах. Тому реальний рівень лісистості країни наразі становить близько 19%», - зауважив голова Держлісагентства.

За його словами, попри війну державне лісове господарство дотримується всіх екологічних вимог, поступово збільшуючи відсоток лісистості.

«Важливу роль у цьому процесі відіграє лісовідновлення. Приміром, у 2025 році площа відтворених лісів сягнула 25,9 тис. га – це 106,2 % до плану року. Також позитивно на рівень лісистості вплинуло виконання першого етапу програми Президента «Зелена країна» – попри повномасштабну війну її вдалося завершити за чотири роки», - підсумував Віктор Смаль.

Очільник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець зазначив, що відтворення лісів в Україні відбувається за сучасними технологіями, на відміну від попередніх років підприємством створюються природні мішані ліси з хвойних та листяних порід, більш стійкі до пожеж та змін клімату. Продовжується масштабна програма відновлення лісів Півдня – почалася висадка лісів не лише у Одеській та Миколаївській, а і у Херсонській області. Триває підготовка до відмови від рубок головного користування у гірських лісах Карпат. «Ліси України» активно працюють із громадами щодо передачі самозалісених земель, але можливість систематизувати цей процес, запровадивши фінансові стимули для громад, з’явиться лише після корпоратизації підприємства.