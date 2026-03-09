- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 2 хв
Плюс 100 тис. гектарів: Держлісагентство збільшило площу лісів в управлінні
Площа лісового фонду, якою управляє Держлісагентство, за останній рік зросла на 100 тис. га.
Про це заявив голова Держлісагентства Віктор Смаль під час щорічного публічного звіту за 2025 рік.
«Лісовий фонд України становить 10,4 млн га. У сфері управління Держлісагентства багато років знаходилося 73% цих лісів, але зараз показник сягнув 74%, збільшившись на 100 тис. га», - повідомив керівник Держлісагентства.
За його словами, це результат активної роботи зі збереження та передачі до ДП «Ліси України» самосійних та ненаданих у користування лісів, які раніше не мали господаря, не охоронялися та не доглядалися належним чином.
Крім того, до структури Держлісагентства приєднано ДП «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Київоблагроліс”», яке раніше перебувало у сфері управління Фонду державного майна та управляє частиною лісів Київської області.
Він додав, що зазвичай під час війни, а також у період повоєнного відновлення країни ліси масово вирубують. За даними 1950 року, лісистість України становила лише 10%.
Станом на 2026 рік цей показник майже вдвічі більший. Віктор Смаль наголосив, що фактична лісистість України є більшою, ніж це враховує офіційна статистика.
«У країні близько 2 млн га самосійних лісів. Всі вони відображені на супутникових знімках, які наші європейські колеги використовують для своїх оцінок стану лісових масивів та враховують у звітах. Тому реальний рівень лісистості країни наразі становить близько 19%», - зауважив голова Держлісагентства.
За його словами, попри війну державне лісове господарство дотримується всіх екологічних вимог, поступово збільшуючи відсоток лісистості.
«Важливу роль у цьому процесі відіграє лісовідновлення. Приміром, у 2025 році площа відтворених лісів сягнула 25,9 тис. га – це 106,2 % до плану року. Також позитивно на рівень лісистості вплинуло виконання першого етапу програми Президента «Зелена країна» – попри повномасштабну війну її вдалося завершити за чотири роки», - підсумував Віктор Смаль.
Очільник ДП «Ліси України» Юрій Болоховець зазначив, що відтворення лісів в Україні відбувається за сучасними технологіями, на відміну від попередніх років підприємством створюються природні мішані ліси з хвойних та листяних порід, більш стійкі до пожеж та змін клімату. Продовжується масштабна програма відновлення лісів Півдня – почалася висадка лісів не лише у Одеській та Миколаївській, а і у Херсонській області. Триває підготовка до відмови від рубок головного користування у гірських лісах Карпат. «Ліси України» активно працюють із громадами щодо передачі самозалісених земель, але можливість систематизувати цей процес, запровадивши фінансові стимули для громад, з’явиться лише після корпоратизації підприємства.