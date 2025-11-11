"Плювати на рідних": омбудсманка жорстко "рознесла" шокованих мобілізацією

ТЦК / © ТСН

Військовий омбудсман жорстко розкритикувала «шокованих» мобілізацією українців, але водночас вказала на «антигуманну практику» в ТЦК. За її словами, відсутність зв’язку з рідними у новобранців є однією з головних причин самовільного залишення частини (СЗЧ).

Про це голова «Медійної ініціативи за права людини» та Військовий омбудсман Ольга Решетилова написала на своїй сторінці у Facebook.

Омбудсман здивована, що на четвертому році загальної мобілізації військовозобов’язані «шоковані», що ТЦК мають до них питання.

«Якщо до цього часу ви не оновили облікові дані, не обрали підрозділ… не підготувалися до того, що в будь-який момент можете стати в стрій, то ви не тільки правопорушник і безвідповідальний громадянин. Ви — безвідповідальна людина, якій плювати на своїх рідних», — жорстко зазначила вона.

За її словами, коли таку «безвідповідальну людину» мобілізують, її проблеми переходять на голови командирів.

«Один з останніх прикладів: батько чотирьох неповнолітніх дітей з 2022 року жодного разу не з’явився в ТЦК… відповідно потрапив у розшук і був мобілізований. Так, у нього є законне право на відстрочку. І тепер купа людей мають включитися і витратити час для його звільнення. Таких випадків безліч», — пояснила омбудсман, назвавши це «колосальною витратою ресурсів».

Водночас омбудсман заступилася за працівників ТЦК, які стикаються з постійним хейтом та нападами.

«Чи знаєте ви, що співробітники ТЦК часто по пів року не мають вихідних… Що укомплектованість ТЦК нижча 40%? Що серед співробітників ТЦК вже траплялися випадки суїцидів?» — запитала вона.

Вона кинула виклик критикам: «Чудово було б, якби незадоволені роботою ТЦК мобілізувалися і показали, як треба працювати».

Що провокує СЗЧ

Попри захист, омбудсман вказала на серйозну проблему в роботі самих ТЦК — зникнення зв’язку у новобранців.

«Щодня ми маємо десятки звернень про те, що після доставлення до ТЦК військовозобов’язані зникають зі зв’язку з рідними. Це погана і антигуманна практика… Це сильно демотивує і без того наляканого новобранця», — наголосила вона.

За її даними, саме відсутність зв’язку у перший період служби є однією з ключових причин великої кількості СЗЧ.

Омбудсман розповіла про показовий випадок в одному з навчальних центрів, де знайшли просте рішення.

«Я нещодавно працювала в одному навчальному центрі, де комбат в якості експерименту повернув телефони всім військовослужбовцям роти. Кількість СЗЧ в цій роті знизилась до нуля», — повідомила вона.

Вона додала, що поки її прохання до Командування Сухопутних військ налагодити право на дзвінки для новобранців «зависають у повітрі».

Наприкінці омбудсман нагадала про контраст: поки одні вимагають дзвінків, бійці на «нулі» місяцями не чують рідних, бо «немає ким нас поміняти», і лише просять передати голосове: «Я живий, здоровий».

Нагадаємо у ЗСУ підкреслюють, що для безхатченків служба — це не лише виконання військового обов’язку, а й можливість повернути гідність. За словами начальника рекрутингу 28 ОМБр Дениса Швидкого, такі люди проходять загальний медогляд, навчальний центр і щонайменше два місяці підготовки, перш ніж може бути ухвалене рішення про їхню участь у бойових діях. Він наголосив, що нікого не направляють у підрозділи без належного навчання і перевірки готовності до служби.