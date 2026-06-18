«Плювок в обличчя»: Мартиновська знову в центрі скандалу через заяву про дружин загиблих воїнів та секс-іграшки

Ольга Мартиновська

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Українська шеф-кухарка Ольга Мартиновська знову опинилася в центрі скандалу. В інтервʼю Маші Єфросиніній вона відзначилася цинічною заявою про дружин загиблих воїнів, які нібито змушені використовувати іграшки для дорослих для задоволення сексуальних потреб. Ці слова взбурили українське суспільство, а також тон, у якому вона це сказала.

Детальніше про нову скандальну заяву Мартиновської та реакцію Мережі — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Цинічна заява Мартинської про дружин загиблих Героїв

Ведуча запитала у Мартиновської, як вона ставиться до соло-сексу на тлі зростання популярності. Вона відповіла, що їй це відгукується, і в цьому контексті вирішила «поспівчувати» дружинам загиблих воїнів, що вони залишаються без чоловіків, а тому змушені користуватися секс-іграшками.

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«Боляче, що ця статистика збільшилася. І покупки зросли від того, що дружини залишаються самотніми, бо їхні чоловіки гинуть, або що вони на службі. Через це їм доводиться задовольняти себе, хоча нічого не замінить справжнє, тепленьке, класне тіло поряд», — сказала вона та засміялася.

На суспільну критику ні Мартиновська, ні Єфросінина наразі не відреагували.

Реакція Мережі

У Мережі Threads ця заява викликала обурення і нерозуміння. Вони пишуть, що у Мартиновської немає емпатії, оскільки вона із усмішкою на обличчі розповідає і про знущання над тваринами, і про використання секс-іграшок дружинами загиблих воїнів. Українці називають це «плювком в обличчя» вдів.

Ні, це не здається, що вона позбавлена емпатії, так і є — психопатці Мартиновській тварин не шкода, почуттів дружин загиблих воїнів теж. Це просто пазли одного портрету, та й інтерв’ю не дарма називається «я не вмію будувати стосунки», ой не дарма».

«Як це все можна було звʼязати в одне речення взагалі. Втрату чоловіка і… Огидно і якось не здорово навіть. Особливо оцей сміх в кінці».

«Ніби й нічого такого не сказала, всі дорослі люди і всі все розуміють, але сказати просту і зрозумілу річ так, щоб від того знудило — це окремий талант. Прослухала двічі, сподіваючись, що я просто ще від котиків не відійшла, але ні».

«І, власне, нічого такого нема в розмовах по сатисфаєри, але нащо в свої хі-хі пхати (по-іншому не скажеш) те, що є сьогоднішнім болем багатьох. І багатьох людей».

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

© соцмережі

Користувачі закликали відреагувати телеканал СТБ, де транслюють відому програму «МастерШеф».

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«Якщо ви ніяк не відреагуєте, вас будуть проклинати тисячі людей. Істота без емпатії та мізків не може мати вплив на інших, вона не має бути медійною. Робіть щось вже».

Однак є ті, хто встав на захист шеф-кухарки. Вони стверджують, що ті перекрутили слова Мартиновської.

«Про котів — то був, звісно, треш. Зараз вона сказала інакше, а ви перекрутили. Вона сказала, що їй шкода, що причиною збільшення попиту на сатисфаєри, є те, що чоловіки у війську. А кому не шкода, що чоловіки змушені воювати? Про тепле тіло вона говорить далі, і це ототожнюється ж будь-яким партнером, а не саме з військовим».

Болісна реакція дружин вбитих військових

На цинічну заяву Мартиновської відреагували дружини вбитих військовослужбовців. Вони вражені зверхністю кухарки.

«Я — вдова. Я не знаю, як описати словами свої відчуття, бо те, що я зараз відчуваю, неможливо пояснити… ***нуті», — написала вдома Вікторія Глазунова у Threads.

У відповідь українці висловили шану її загиблому чоловіку:

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«Вони обидві без мізків в голові, хворі люди. Світла памʼять вашому чоловіку. Щирі співчуття.

Мої співчуття і розуміння (теж вдова)

Тримайтеся, звісно важко але не звертайте увагу на таких притруше

Не всі такі відбиті в країні… Полеглим військовим — вічна шана».

Скандал навколо Мартиновської про знущання із тварин

Раніше у Мережі розгорівся скандал через заяву Мартинської про знущання із котів. Під час інтерв’ю телеведучій Маші Єфросиніній, кухарка, згадуючи дитинство, заявила, що нібито «кидала котів через дах» і «прив’язувала петарди до їхніх хвостів». Ця відверта історія Ольги Мартиновської викликала в українців дуже негативну реакцію.

Після суспільного розголосу першою відреагувала Єфросиніна, яка заявила, що слова гості були невдалою «гіперболою», а не описом реальних подій. Також ведуча наголосила, що ні вона, ні Мартиновська не підтримують жорстокого поводження з тваринами, а скандальний уривок з випуску видалили.

Коментуючи свої слова, сказані в інтерв’ю, Мартиновська запевнила підписників, що насправді ніколи не знущалася з тварин, а її слова були просто вирваними з контексту метафорами хуліганського дитинства. Вона додала, що головною її помилкою стала нездатність прорахувати суспільний вплив і що публічність зобов’язує до більшого самоконтролю.

В UAnimals відреагували миттєво і наголосили, що жорстокість до тварин не може бути частиною «теплих ностальгічних спогадів».

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