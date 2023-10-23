Плив на Зміїний по тіла військових і потрапив у полон: історія капелана, який пережив катування РФ

Василь Вирозуб – капелан з Одеси – був одним із тих, хто 25 лютого 2022 року вирушив на острів Зміїний, щоби забрати тіла прикордонників, яких вважали загиблими. Однак команда українського судна "Сапфір" потрапила в російський полон, де пройшла катування та допити. Після 70 днів полону отець Василь повернувся додому і відтоді займається волонтерством.

Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle.

"26 числа о 7 ранку був відданий наказ з крейсера "Москва", той, який вже підводний човен (жартує капелан), зупинитись і кинути якір. На борт ступила досмотрова група, нас всіх вивели на борт, поставили на коліна, руки за голову, і звідти вже почалися допити: чому ми сюди прийшли, навіщо нам ті тіла. Нам казали, що всі живі (прикордонники острова Зміїний - ред.), що вони всі здалися", - пригадує Василь.

Василь Вирозуб / Фото: скриншот

Далі полонену українську команду перевезли до тимчасово окупованого Криму.

"З "Сапфіра" нас перевезли на буксир "Шахтар", пришвартованого біля однієї з газових платформ – вишки "Бойка" – як ми їх називаємо. І вона вся була зайнята військовими. Там їх була хмара. І цим буксиром нас відправили до Севастополя. Там нас посадили на гауптвахту. Допити продовжились", - розповів священник.

Полонених одразу посадили на військово-морську гауптвахту РФ. Вони пробули там 11 діб. І там почались по 3-4 допита вдень, по 1-2 годині. Питання були однотипні: у якій розвідці працює, із яким завданням прийшов на Зміїний, у якому відділі СБУ працюєш.

Катувати полонених почали після того, як їх перевезли до Бєлгородської області.

Почали дубинками бити, катували і голодом і холодом. Виривали нігті під час допиту, били електрошокером.

"Засунули під ніготь цвях, а потім зірвали повністю ніготь. Але нічого, ніготь відріс. І Крим повернемо і Луганськ і Донецьк", - вже з посмішкою згадує капелан про катування окупантів.

Окрім фізичних катувань, було також психологічне. Окупанти розповідали, що ніби взяли Одесу, а президент України Володимир Зеленський втік з країни.

"Ми зрозуміли, чим гірше до нас ставляться, чим більше нас б'ють, тим більше перемог у наших солдатів на передовій", - розповів пан Василь.

6 травня 2022 року отець Василь та ще 40 цивільних та військових полонених повернулись до України в рамках обміну.

Після повернення до Одеси отець Василь почав займатися волонтерством. Капелан постійно відвідує поранених українських військових у шпиталях та освячує маскувальні сітки, які волонтери передають на передову для ЗСУ.

Також священник разом з волонтерами опікується декількома підрозділами ЗСУ.

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