"Плівки Міндіча": фігуранти корупційного скандалу обговорювали призначення в Кабміні та посла у США

Фігуранти корупційного скандалу "Тенор" і "Рокет" / © YouTube/НАБУ

На так званих «плівках Міндіча», оприлюднених НАБУ під час розкриття резонансного корупційного скандалу в українській енергетиці, зафіксовано розмови фігурантів справи про призначення посла у США та нові призначення у Кабміні.

Про це стало відомо із виступу прокурора САП під час обрання запобіжного заходу виконавчому директору з безпеки «Енергоатома» Дмитру Басову «Тенору».

В одному з фрагментів записів, який зацитував прокурор, йдеться про заміну тодішнього посла у США Оксани Маркарової

«У мене є кілька кандидатур, усі дуже гідні близькі люди, я пошлю кандидатури, і ви у себе там оберете. Шмиг [очевидно, йдеться про тодішнього прем’єр-міністра Дениса Шмигаля] відмовився, знаєте чому. Тому що 100% забанять», — йдеться у зафіксованій розмові.

Також прокурор процитував фрагмент записів про призначення нового міністра енергетики під час переформатування уряду влітку цього року.

«Третій варіант із кураторством енергетики та екології чи об’єднання двох міністерств, чи два міністерства залишаються ось так. Але тоді залишається питання: чи вона залишається тут, а сюди хтось, чи вона сюди. Але всі сходяться сюди, що для нас це [енергетика] важливіша позиція. А цю історію Юля [ймовірно, чинна прем’єр-міністерка Юлія Свириденко] хоче приєднати до Мінекономіки. І дівчинка хоче притягнути сюди заступником цього Олега, він їй чомусь дуже подобається», — йдеться у розмові.

Нагадаємо, під час тривалого рослідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) було викрито масштабну схему «відкатів» у державному секторі енергетики, зокрема в НАЕК «Енергоатом».

За інформацією правоохоронців, організована група, яка контролювала кадрові та фінансові потоки, фактично керувала стратегічним підприємством через сторонніх осіб.

Після завершення операції антикорупційних органів, яка викрила зловживання в «Енергоатомі», правоохоронці оголосили підозри 7 особам.

На так званих «плівках Міндіча» учасники злочинної групи фігурують під псевдоніми: «Карлсон», «Професор», «Рокет», «Тенор», «Че Гевара», «Шугармен» і «Реформатор».

ТСН.ua зібрав усе, що наразі відомо про ключових учасників корупційної схеми, їхні зв’язки та деталі розслідування.