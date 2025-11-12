Плівки Міндіча без експертизи: адвокат Басова каже, що слідство нічого не має

Дмитро Басов / © Суспільне

Адвокат підозрюваного у корупційній схемі в “Енергоатомі” Дмитра Басова заявив, що детективи НАБУ за понад рік розслідування не змогли зібрати жодних доказів провини його клієнта.

Про це він заявив в коментарі “Новини.Live”

“Нас ще навіть не допитували. Ніхто не відібрав зразки голосу, не провів експертизу. Тому всі ці записи — лише папірці, які потрібно перевіряти”, — сказав захисник.

Він також зазначив, що експертизу голосів на так званих “плівках НАБУ” досі не проводили, а Дмитро Басов уже перебуває в СІЗО.

“Нових доказів, на мою думку, слідство не знайде”, — додав адвокат.

Довідка

12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з безпеки державної компанії “Енергоатом” Дмитру Басову, який фігурує на “плівках НАБУ” під псевдо “Тенор”.

Раніше, 10 листопада, НАБУ розкрило деталі масштабної корупційної схеми в “Енергоатомі”, викритої під час операції “Мідас”. За даними слідства, організоване угруповання систематично отримувало “відкати” у розмірі 10–15% від суми контрактів. Схему назвали “Шлагбаум”.

За версією НАБУ, керівництво компанії залучало до неї осіб під псевдонімами “Рокет” (ймовірно, ексзаступник міністра енергетики Ігор Миронюк) і “Тенор” (ймовірно, Басов). Вони впливали на кадрову політику, закупівлі та фінансові потоки в держпідприємстві.