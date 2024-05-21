Плоди будуть м'якими й м'ясистими: чим підживити перець після сходів, щоб кущі ломилися від урожаю

Щоб виростити великий і солодкий перець, його потрібно правильно підживлювати. Читайте про два способи підживлення, після яких ви зберете великий урожай.

Чим підживити розсаду перців у домашніх умовах: спосіб 1

Одним із найкращих варіантів добрива для перцю є настій із кропиви. Фахівці радять брати рослини без стиглого насіння. На 8 л води потрібно приблизно 1 кг кропиви. Суміш залишають для бродіння на кілька днів, а після цього одну її частину розводять у 10 л води і поливають розсаду.

Дуже важливим є і позакореневе підживлення. Для цього можна взяти 20 г сечовини та відро води, розвести, а потім обприскати цим розчином листя рослини.

Чим підживити перець після сходів: спосіб 2

Ще одним варіантом приготування комплексного підживлення для розсади перців є використання йоду чи дріжджів, які розводяться у воді. Завдяки такому розчину підвищується імунітет рослин, не розвивається грибкова інфекція.

Молоді перчики підгодовуються за такою схемою: в 1 л води розводять 1-2 краплі йоду. За можливості також варто додати 100 мл молочної сироватки.

Щоб приготувати дріжджове підживлення, до скляної банки наливають 3 л води, додають 100 г дріжджів та 125 г цукру. Розчин залишають на кілька днів, щоб він перебродив. Після цього його розводять у воді з розрахунку 20 мл добрива на 1 л рідини.

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