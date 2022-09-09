"Плохо умирать летом, щас бы на море": українські бійці знайшли передсмертну записку окупанта

Розвідка батальйону спецпризначення "Дике поле" бригади Богуна знайшла передсмертну записку одного з бійців так званої "ЛНР" із селища Калініне Луганської області.

У ній окупант звернувся до своєї дружини та маленької дитини і визнав, що став "гарматним м’ясом" для російського командування.

Повний текс записки військові оприлюднили у Фейсбуці.

У листі, адресованому його дружині, окупант Тарасенко В. В. нарікає, що росіяни зробили з них гарматне м‘ясо, залишивши без зброї, засобів особистого захисту і боєкомплекта.

"Скажи, что папа был спортсменом, не пил и не курил. Плохо умирать летом щас бы на море:)) (орфографію збережено - ред.)", - написав окупант.

Зазначимо, що російські окупанти на Харківському напрямку деморалізовані. А тому вони кидають свою військову техніку та намагаються втекти, щоб врятувати життя.

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