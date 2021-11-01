ПЛР-тести будуть доступні в "Дії": як згенерувати COVID-сертифікат

ПЛР-тести будуть доступні в "Дії": як згенерувати COVID-сертифікат

Нині ПЛР-тести можна протестувати у "Дії" з чотирьох лабораторій.

Мінцифри запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку "Дія". Цей сертифікат діятиме 72 години з моменту здавання аналізу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Наразі протестувати можна ПЛР-тести з лабораторій ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб.

"Мінцифри спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування", - йдеться у повідомленні відомства.

Як згенерувати сертифікат в "Дії"

Згенерувати його можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію. Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" та натиснути "Згенерувати сертифікат". Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до "Дії". Дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку.

Нагадаємо, нині в застосунку "Дія" також доступні такі "ковідні" документи:

міжнародний COVID-сертифікат,

“жовтий” та “зелений” внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію.

“Жовтий” сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та “зелений” діють 365 днів.

Українські COVID-сертифікати у "Дії" офіційно визнані у ЄС, тому українці можуть вільно з ними подорожувати. У Мінцифри зауважили, уже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію. І тисячі скористалися ними у країнах ЄС.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України спростило процес генерації COVID-сертифікатів у застосунку "Дія". Як саме - читайте за посиланням.

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