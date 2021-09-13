Плутала сліди та змінила ім’я: в Одеській області розшукали зниклу дівчину

Плутала сліди та змінила ім’я: в Одеській області розшукали зниклу дівчину

Пошуки зниклої тривали понад шість тижнів.

В Одеській області розшукали дівчину, яка самовільно залишилася інтернат. Вона перебувала у курортній Затоці. Пошуки тривали понад шість тижнів.

Про це повідомили у поліції.

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Опитавши вихованців та адміністрацію інтернату, поліцейські встановили, що неповнолітня мала при собі мобільний телефон та гроші, що давало їй змогу виїхати за межі населеного пункту.

Це підтвердили і мешканці села, які бачили схожу за прикметами дівчинку, що сідала у таксі. Був також встановлений водій, який повідомив, що відвіз неповнолітню у Затоку.

Кожного дня працівники ювенальної превенції відпрацьовували територію туристичної Затоки. Врешті-решт, ювенали знайшли дівчину на одній з вулиць села. Навіть тоді дівчина намагалася ввести правоохоронців в оману, називаючись вигаданим ім’ям, проте її особу встановили та передали вихователям.

"Аби заплутати сліди, Вікторія позбулася мобільного та, назвавшись чужим ім’ям, жила на одній з баз відпочинку, допомагаючи власникам по господарству", - прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Олег Чукань.

Нагадаємо, під Києвом за загадкових обставин зник чоловік. Зв'язок з Іваном Любишкиним, 18.09.1952 р.н., обірвався ввечері у суботу, 4 вересня.

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