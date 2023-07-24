Плутав сліди: ДБР затримало колишнього одеського військкома Борисова

Працівники ДБР спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора затримали колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це ТСН.ua повідомили у ДБР.

В суботу йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби. Колишній посадовець намагався втекти від слідства, водночас він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів тощо, місце перебування.

Два дні тривали активні пошуки. У результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві.

Враховуючи намагання колишнього військком сховатися від правосуддя, працівники ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави.

"Колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова затримали на вулиці Саксаганського, майже біля будівлі ДБР. Він приїхав до Києва переховуватись. Мабуть, вважав, що в Києві надійніше переховуватись. Зараз він затриманий та перебуває в ДБР. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу",- повідомили нам джерела в ДБР.

Нагадаємо, під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвійськкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвійськкома також придбала іншу закордонну нерухомість — офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Колишнього військкома підозрюють:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 КК України);

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України);

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Санкції статей передбачають обмеження волі до 10 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

У травні працівники Державного бюро розслідувань також почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів.

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