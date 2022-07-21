Пляшка "Coca-Cola" коштує 88 грн: на окупованій Луганщині у кілька разів завищують ціни

Обіцянки росіян про покращення життя на тимчасово захоплених територіях - лише обіцянки.

На ринках та у магазинах окупованої росіянами Луганської області вдвічі-тричі завищен ціни на товари першої необхідності.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Наприклад, у нещодавно окупованих Лисичанську та Сєвєродонецьку ціни на продукти харчування на стихійних ринках продавець обирає на власний розсуд із думкою "все одно куплять аби не вмерти". Деякі застосовують бартерний обмін, йдучи на поступки тим, в кого грошей не залишилося. Так, три блоки цигарок можна обміняти на майже новенький плазмовий телевізор", - розповів керівник області.

Спритні "законодавці економіки" намагаються штучно занизити курс гривні щодо рубля. Приміром, за співвідношення 2,5 руб. за 1 грн - пропонують 1,5. Якщо ж йдеться про обмін великої суми, то можна домовитися про обмін за номіналом 1,6 та навіть 1,7.

Гайдай повідомляє, що станом на червень ціни на продукти значно вищі, ніж на підконтрольній Уряду території України. Зокрема:

вартість картоплі зросла на 154,66%,

птиця (тушки курячі) - на 85,92%,

цукор кристалічний - на 59,39%,

хліб житньо-пшеничний - на 59,04%,

яйця курячі - на 58,89%,

свинина - на 46,89%,

морква - на 40,12%,

сметана на 35,51%,

макаронні вироби - на 32,34 %.

Фото: Сергій Гайдай

Справжній безлад коїться на Старобільщині, наголошує Гайдай. За його словами, пляшку "Coca-Cola" там можна придбати за 132 руб. або за 88 гривень, маленьку упаковку прального порошку "Tide" – за 546 руб., 1 кг груші – за 250 руб., пакунок печива за 80-120 руб.

Як повідомлялося, товари, які завозять до Мелітополя з тимчасово анексованого Криму, коштують у три-чотири рази дорожче, ніж у Києві, Дніпрі чи Запоріжжі. Те ж саме стосується і лікарських засобів.

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