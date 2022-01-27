Пляшкою по голові: в Одеській області чоловік побив черницю через ділянку для випасу корів

Пляшкою по голові: в Одеській області чоловік побив черницю через ділянку для випасу корів

Жінка отримала травму.

В Одеській області чоловік побив черницю: він вдарив її пляшкою по голові, після чого жінка потрапила до лікарні. З’ясувалося, що вони ворогують через ділянку для випасу корів.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався поруч з селом Глибоке в Татарбунарському районі. Корови з монастиря забрели на ділянку, яку викупив місцевий житель для випасу своїх крупно рогатих тварин. Після цього почалися непорозуміння між власником ділянки і настоятелькою монастиря. Закінчилася сварка тим, що чоловік вдарив по спині і штовхнув черницю, а також розбив об її голову пляшку. Жінка знепритомніла, а в лікарні з’ясувалося, що у неї струс мозку.

Суд виніс вирок - півтора року умовно. Крім того, чоловіка зобов'язали виплатити 25 тисяч гривень моральної компенсації і більше 2 тисяч — матеріальної.

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