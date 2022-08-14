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Плюс 1 гелікоптер, 8 танків і 150 окупантів за добу: в Генштабі оновили втрати РФ в Україні

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Плюс 1 гелікоптер, 8 танків і 150 окупантів за добу: в Генштабі оновили втрати РФ в Україні

Фото: Associated Press

В Генштабі ЗСУ озвучили актуальні втрати РФ в Україні.

На сьогоднішній день українські захисники очистили українську землю від 43 550 окупантів.

Нові цифри втрат РФ в Україні озвучили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 1864 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,
  • артилерійських систем – 980 (+2) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків  – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 194 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 784 (+5),
  • крилаті ракети  - 187 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3039 (+3) од,
  • спеціальна техніка  - 91 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.  Дані уточнюються.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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