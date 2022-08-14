Плюс 1 гелікоптер, 8 танків і 150 окупантів за добу: в Генштабі оновили втрати РФ в Україні

В Генштабі ЗСУ озвучили актуальні втрати РФ в Україні.
На сьогоднішній день українські захисники очистили українську землю від 43 550 окупантів.
Нові цифри втрат РФ в Україні озвучили у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1864 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,
- артилерійських систем – 980 (+2) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 194 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),
- крилаті ракети - 187 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3039 (+3) од,
- спеціальна техніка - 91 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.
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