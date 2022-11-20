Плюс 330 "хороших рускіх": у Генштабі озвучили втрати окупантів за добу

За добу окупанти втратили понад 300 своїх вояків.

ЗСУ продовжують нищити окупантів та їхню техніку. За минулу добу "закобзонено" понад три сотні окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали :

особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2886 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од,

артилерійських систем – 1868 (+1) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині. Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з РСЗВ.