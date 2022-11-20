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Плюс 330 "хороших рускіх": у Генштабі озвучили втрати окупантів за добу

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Плюс 330 "хороших рускіх": у Генштабі озвучили втрати окупантів за добу

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За добу окупанти втратили понад 300 своїх вояків.

ЗСУ продовжують нищити окупантів та їхню техніку. За минулу добу "закобзонено" понад три сотні окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали :

  • особового складу ‒ близько 84210 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків  ‒ 2886 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) од,
  • артилерійських систем  – 1868 (+1) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
  • крилаті ракети  ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині. Ворог завдав одного авіаційного та 4 ракетних удари, здійснив 59 обстрілів з РСЗВ.

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Дата публікації
Перегляди
1615
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