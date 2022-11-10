Плюс 740 "хороших рускіх" та мінус - десятки ворожої техніки: Генштаб ЗСУ потішив українців цифрами втрат окупантів за добу

Найбільше втрат російські окупанти зазнали на напрямках, де пробують наступати.

У Генштабі оновили втрати РФ в Україні за останню добу. Найбільше дісталося ворогу на Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

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Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2804 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,

артилерійських систем – 1805 (+3) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 205 (+0) од,

літаків– 278 (+0) од,

гелікоптерів – 260 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),

крилаті ракети ‒ 399 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 159 (+0).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що російський Су-35 на Миколаївщині намагався поцілити в українську систему ППО, але схибив і пустив в нікуди дорогущу дефіцитну ракету.

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