Плюс 740 "хороших рускіх" та мінус - десятки ворожої техніки: Генштаб ЗСУ потішив українців цифрами втрат окупантів за добу

Найбільше втрат російські окупанти зазнали на напрямках, де пробують наступати.
У Генштабі оновили втрати РФ в Україні за останню добу. Найбільше дісталося ворогу на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 по 10.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 78690 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2804 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5682 (+16) од,
- артилерійських систем – 1805 (+3) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 205 (+0) од,
- літаків– 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 260 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),
- крилаті ракети ‒ 399 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 159 (+0).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що російський Су-35 на Миколаївщині намагався поцілити в українську систему ППО, але схибив і пустив в нікуди дорогущу дефіцитну ракету.
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