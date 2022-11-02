Плюс 800 "хороших руських": у Генштабі озвучили втрати російських окупантів за добу

Найбільше російським воякам дісталося на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
Українські захисники продовжують нещадно нищити ворожих окупантів, які сунулися в Україну.
Про втрати РФ за останню добу повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2714 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,
- артилерійських систем – 1733 (+3) од,
- РСЗВ – 387 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 198 (+1) од,
- літаків – 277 (+1) од,
- гелікоптерів – 258 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
- крилаті ракети ‒ 397 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 154 (+0).
Дані уточнюються.
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Нагадаємо, що останнім часом на фронті зросли втрати окупантів. Кілька днів їх кількість у зведеннях Генштабу, 950, 620, 650 осіб за добу. Російські "мобіки" масово гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
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