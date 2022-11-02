Плюс 800 "хороших руських": у Генштабі озвучили втрати російських окупантів за добу

Найбільше російським воякам дісталося на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники продовжують нещадно нищити ворожих окупантів, які сунулися в Україну.

Про втрати РФ за останню добу повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2714 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,

артилерійських систем – 1733 (+3) од,

РСЗВ – 387 (+4) од,

засоби ППО ‒ 198 (+1) од,

літаків – 277 (+1) од,

гелікоптерів – 258 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, що останнім часом на фронті зросли втрати окупантів. Кілька днів їх кількість у зведеннях Генштабу, 950, 620, 650 осіб за добу. Російські "мобіки" масово гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках.