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Плюс 800 "хороших руських": у Генштабі озвучили втрати російських окупантів за добу

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Плюс 800 "хороших руських": у Генштабі озвучили втрати російських окупантів за добу

Фото: Associated Press

Найбільше російським воякам дісталося на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Українські захисники продовжують нещадно нищити ворожих окупантів, які сунулися в Україну.

Про втрати РФ за останню добу повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 73270 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2714 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24) од,
  • артилерійських систем – 1733 (+3) од,
  • РСЗВ  – 387 (+4) од,
  • засоби ППО  ‒ 198 (+1) од,
  • літаків – 277 (+1) од,
  • гелікоптерів  – 258 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
  • крилаті ракети  ‒ 397 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 154 (+0).

Дані уточнюються.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, що останнім часом на фронті зросли втрати окупантів. Кілька днів їх кількість у зведеннях Генштабу, 950, 620, 650 осіб за добу.  Російські "мобіки" масово гинуть на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1358
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