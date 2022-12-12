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Плюс понад 600 "хороших рускіх": Генштаб оновив втрати окупантів в Україні за добу

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Плюс понад 600 "хороших рускіх": Генштаб оновив втрати окупантів в Україні за добу

Фото: Associated Press

Росія втратила в Україні вже 94 760 вояків.

Російські окупанти продовжують зазнавати масштабних втрат в Україні. За минулу добу ЗСУ "вивели з ладу" понад 600 окупантів.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.12 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2966 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5928(+8) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 1929 (+1) од,
  • РСЗВ – 397 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
  • літаків – 281 (+0) од,
  • гелікоптерів – 264 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1617 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 592 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 169 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що цієї ночі на Луганщині в тимчасово захопленому місті Сватове пролунали вибухи. Сили оборони поцілили у гуртожиток, де розміщувалися російські загарбники.

Також на Луганщині  у Кадіївці ЗСУ "хімарснули" готель, в якому розміщувалися "вагнерівці".

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Дата публікації
Перегляди
868
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