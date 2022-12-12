Плюс понад 600 "хороших рускіх": Генштаб оновив втрати окупантів в Україні за добу

Росія втратила в Україні вже 94 760 вояків.
Російські окупанти продовжують зазнавати масштабних втрат в Україні. За минулу добу ЗСУ "вивели з ладу" понад 600 окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 12.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94760 (+620) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2966 (+24) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5928(+8) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 1929 (+1) од,
- РСЗВ – 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів – 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4544 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 169 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що цієї ночі на Луганщині в тимчасово захопленому місті Сватове пролунали вибухи. Сили оборони поцілили у гуртожиток, де розміщувалися російські загарбники.
Також на Луганщині у Кадіївці ЗСУ "хімарснули" готель, в якому розміщувалися "вагнерівці".
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