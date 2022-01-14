Плюсову температуру псуватиме сильний вітер: прогноз погоди в Україні на вихідні, 15-16 січня

У субота та неділю буде хмарно з проясненнями.

Вихідними, 15-16 січня, в Україні очікується переважно плюсова температура, але погода буде вітряною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу вночі в країні, крім північно-західної частини, вдень у східних та північно-східних областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. Вночі на дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, на півдні вдень 0-5° тепла, в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

Також 15 січня в Україні через сильний вітер оголошено І рівень небезпеки, жовтий, а на високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

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У неділю, 16 січня, в Україні буде переважно без опадів. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця. Вітер західних, напрямків, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, у Карпатському регіоні 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві 15 січня вночі ітиме невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла. ц неділю, 16 січня, в столиці буде сухо. На дорогах ожеледиця, вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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