"Плювок в обличчя мільйонам українців: Арестович про рішення на заборону консульських послуг за кордоном

Арестович упевнений, що ухилянтів цими блокувальними заходами не повернути.

Заборона на надання консульських послуг – "плювок в обличчя десяти мільйонам українців за кордоном" та "ще одне штучне напруження в суспільстві".

Таку думку висловив скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.

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"Тимчасовий" плювок плювком бути не перестане. Порушено Конституцію, кожного третього (!) нашого громадянина визнано громадянином другого сорту. І за повної катастрофи в демографії, яка існувала в Україні без війни", – заявив Арестович.

На його думку українці, які воюють або залишаються на Батьківщині, протиставлені тим, хто виїхав. А – це ще один розкол у країні та суспільстві.

Арестович пропонує вирішити питання так

ти, хто воює – шана, пільги та можливості,

тим, хто поїхав – допомога.

"Зараз одних піднімають, інших — опускають. Ще одна штучна напруга в суспільстві, яка стане запорукою повоєнної катастрофи. А всього-то треба — заслужили підняти, а переміщеним — допомогти, ніяк не караючи.

Усі – наші. Усі, що воюють, збіглися, оступилися. Усі потрібні в Україні. Всім амністія, всім умови для повернення, всім заохочення – за фактом бажання повернутися. Потрібні всі", – пише ексрадник ОП.

Він пропонує навпаки збільшити кількість та якість консульських послуг за кордоном.

Арестович впевнений, що ухилянтів нинішніми блокувальними заходами не повернеш, а ось лояльність до України та бажання повертатися втрачається стрімко.

Нагадаємо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам з 23 квітня 2024 року тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, крім оформлення документів для повернення в Україну.

ТСН.ua зібрав усі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.

Також ми писали, що Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорт для чоловіків.

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