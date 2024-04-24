"Плювок в обличчя мільйонам українців: Арестович про рішення на заборону консульських послуг за кордоном

Арестович упевнений, що ухилянтів цими блокувальними заходами не повернути.
Заборона на надання консульських послуг – "плювок в обличчя десяти мільйонам українців за кордоном" та "ще одне штучне напруження в суспільстві".
Таку думку висловив скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович.
"Тимчасовий" плювок плювком бути не перестане. Порушено Конституцію, кожного третього (!) нашого громадянина визнано громадянином другого сорту. І за повної катастрофи в демографії, яка існувала в Україні без війни", – заявив Арестович.
На його думку українці, які воюють або залишаються на Батьківщині, протиставлені тим, хто виїхав. А – це ще один розкол у країні та суспільстві.
Арестович пропонує вирішити питання так
- ти, хто воює – шана, пільги та можливості,
- тим, хто поїхав – допомога.
"Зараз одних піднімають, інших — опускають. Ще одна штучна напруга в суспільстві, яка стане запорукою повоєнної катастрофи. А всього-то треба — заслужили підняти, а переміщеним — допомогти, ніяк не караючи.
Усі – наші. Усі, що воюють, збіглися, оступилися. Усі потрібні в Україні. Всім амністія, всім умови для повернення, всім заохочення – за фактом бажання повернутися. Потрібні всі", – пише ексрадник ОП.
Він пропонує навпаки збільшити кількість та якість консульських послуг за кордоном.
Арестович впевнений, що ухилянтів нинішніми блокувальними заходами не повернеш, а ось лояльність до України та бажання повертатися втрачається стрімко.
Нагадаємо, що МЗС України наказало всім дипломатичним установам з 23 квітня 2024 року тимчасово припинити надання послуг чоловікам призовного віку, крім оформлення документів для повернення в Україну.
ТСН.ua зібрав усі подробиці про рішення та запитав думку юриста, чи не є це порушенням прав громадян України.
Також ми писали, що Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорт для чоловіків.
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