Пневмонія, набряки легенів і головного мозку: жителька Мелітополя померла в російському ув’язненні

Стало відомо про смерть мешканки Мелітополя, яку разом із чоловіком захопили окупанти. Їй був 51 рік.

Про це пише "Медійна ініціатива".

Що відомо про жінку

Як зазначається, до повномасштабної війни РФ проти України Тетяна й Олег мали в Мелітополі два кафе, розвивали власну справу. Коли росіяни захопили місто, вони залишились удома разом із мамою Тетяни. У ніч із 25 на 26 вересня 2023 року окупанти вдерлися до їхньої домівки.

"Увірвалися додому люди з автоматами, у спецодязі, одягли на батьків кайданки, забрали телефони, документи і повезли. Бабусю мою зачинили в кімнаті, наказали нікуди не виходити", – розповідає донька Плачкових Людмила Мельникова.

Далі – обшуки й допити. Окупанти обійцяли повернути рідних, але, як завжди, усе це суцільна брехня. Батьків донька більше не бачила, жодні звернення до українських правоохоронних органів та до окупантів результатів не давали.

"Аж раптом у лютому 2024-го Людмила з власних джерел дізналася, що її мама "впала в кому невідомого походження" й перебуває в реанімації мелітопольської лікарні. Лікарі не знають, чому Тетяна була в такому стані, однак запевняють: росіяни не відразу привезли її до лікарні, а близько тижня утримували в якомусь іншому місці. Крім того, Плачкова захворіла на грип", – йдеться у матеріалі.

Медики кажуть, що у жінки були серйозні пролежні. Ймовірно, з нею щось робили, щоб прибрати синці.

Так званий слідчий не пускав до Тетяни її матір, не дозволяв перевезти жінку до іншої лікарні, оскільки її "підозрювали у шпигунстві". Крім того, відомо, що росіяни надали Плачковій "державну адвокатку" Олену Шаповалову з Мелітополя, яка до повномасштабного вторгнення РФ належала до Ради адвокатів Запорізької області. За даними журналістів, вона щонайменше в січні 2023-го перейшла на бік РФ і очолила окупаційну обласну колегію адвокатів Запорізької області. У 2024 році на підконтрольній українському уряду території її позбавили свідоцтва, виданого 2004-го року.

"Людмила звернулася до МКЧХ із проханням простежити за наданням медичної допомоги її матері, але в організації заявили, що не мають доступу до тимчасово окупованих територій. Також вона просила ФСБ дозволити перевезти Тетяну до медзакладу на підконтрольній українському уряду території. Проте поки Людмила чекала на рішення, 23 травня її мама померла. Їй був 51 рік", – пишуть журналісти.

У "документах" про смерть росіяни заявляють, що у Тетяни були пневмонія, набряки легенів і головного мозку, але причин такого стану не зазначають. Також окупаційна “прокуратура Запорізької області” пише, що жінка померла в липні, а не травні, тож нині Людмила подає скарги на окупантів. Псевдоадвокатка Шаповалова після смерті Плачкової припинила комунікувати з її рідними, а "слідчі" закрили так зване кримінальне провадження щодо "шпигунства". Людмилі так і не вдалося побачити маму та попрощатися з нею, адже на тимчасово окуповану територію росіяни жінку б не пропустили. Ховала померлу її матір, яка залишилась у Мелітополі.

Однак де зараз перебуває чоловік Тетяни – невідомо. Тепер донька звертається до українських і міжнародних органів та організацій, щоб ті допомогли знайти тата.

Нагадаємо, СБУ затримала кілера, який працював на ФСБ і намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. Агент, виконуючи накази російської спецслужби, влаштував засідку в під’їзді будинку, де жив чиновник, і вдарив його молотком по голові. Попри серйозні травми, жертва вижила.

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