По 10 тонн на добу: на спиртзаводі виявили масштабну крадіжку (фото)

Злодії на підприємстві використовували спеціальне обладнання та працювали у неробочий час.

За допомогою врізаної труби зі спиртзаводу на Житомирщині працівники підприємства викачували орієнтовно по 10 тонн етилового спирту на добу в обхід лічильника.

Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зловмисники використовували спеціальне обладнання та працювали у неробочий час.

"Необліковану продукцію зберігали на складі та продавали на всій території України. У податковому та бухгалтерському обліку така діяльність не відображалася", йдеться у повідомленні.

Труба на спиртзаводі, за допомогою якої викрадали продукцію / Фото: Бюро економічної Безпеки України

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили спирт, транспортні засоби, документацію підприємства. Орієнтовна вартість вилученого – 10 млн грн.

Існує припущення, що цій незаконній діяльності сприяли працівники одного з контролюючих органів.

Детективи БЕБ ініціювали анулювання ліцензії на виробництво етилового спирту та проведення службової перевірки працівників Державної податкової служби щодо неналежного виконання покладених на них функціональних обов’язків за місцем розташування податкового поста.

Нагадаємо, раніше детективи Бюро економічної безпеки України викрили на Закарпатті одне із наймасштабніших підпільних виробництв побутової хімії світових брендів.

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