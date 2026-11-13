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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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По 100 тисяч гривень і безкоштовне житло на три місяці: яку допомогу отримують люди, які виїхали з Олешків

Громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих Олешків, отримують грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень на базові потреби та окрему компенсацію за три місяці оренди житла в межах спільних проєктів держави й Червоного Хреста.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Дмитро Лубінець з мешканцями Олешків

Дмитро Лубінець з мешканцями Олешків / © Дмитро Лубінець

Мешканці Олешків на Херсонщині, яким вдалося виїхати з окупації, отримують суттєву фінансову та гуманітарну підтримку — по 100 тисяч гривень на першочергові потреби та оплату житла на три місяці.

Про це під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК) повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, кошти призначені для купівлі одягу, медикаментів та інших необхідних речей. Програма реалізується у межах проєктів Національного товариства Червоного Хреста України.

Лубінець уточнив, що виплата у розмірі 100 тисяч гривень та компенсація вартості оренди житла на три місяці надаються як окремі види допомоги.

Координацію підтримки евакуйованих жителів Олешків здійснює Офіс омбудсмена спільно з державними органами. Окрім фінансових виплат та забезпечення житлом, із переселенцями на місцях також працюють лікарі та команди психологів.

Олешки — останні новини

Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних з окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур. У суботу, 31 жовтня, сотні людей повернулися на підконтрольну Україні територію.

Водночас омбудсмен Лубінець заявив про те, що в Україні готують додатковий безпечний виїзд для мешканців тимчасово окупованої Олешківської громади, які виявили бажання виїхати на підконтрольну уряду територію.

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