По 12 годин очікування: в Україні затримуються десятки потягів

Потяг «Укрзалізниці» / © Укрзалізниця

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Через постійні російські атаки 9 вересня по всій Україні затримуються десятки пасажирських поїздів. Час запізнення деяких рейсів сягає 12 годин.

Про це свідчить інформація від «Укрзалізниці».

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Російські обстріли спричинили масштабні затримки руху потягів «Укрзалізниці». Найбільше запізнюються рейси з Миколаєва, Запоріжжя та Дніпра.

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Станом на 13:06 в Україні затримуються такі поїзди:

№109/110 Миколаїв — Львів — затримка 12 годин 20 хвилин, прогноз прибуття — 20:38.

№31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль Головний — затримка 4 години 53 хвилини, прогноз прибуття — 14:12.

№¾ Дніпро-Головний — Ужгород — затримка 4 години 52 хвилини, прогноз прибуття — 16:02.

№43/44 Дніпро-Головний — Івано-Франківськ — затримка 3 години 22 хвилини, прогноз прибуття — 12:20.

№121/122 Миколаїв — Київ-Пас. — затримка 3 години, потяг готується до відправлення.

№143/144 Суми — Рахів — затримка 2 години 43 хвилини, прогноз прибуття — 13:30.

№39/40 Запоріжжя-1 — Солотвино-1 — затримка 2 години 5 хвилин, прогноз прибуття — 19:35.

№257/258 Черкаси — Ясіня — затримка 1 година 51 хвилина, прогноз прибуття — 14:44.

№129/130 Полтава-Півд. — Мукачево — затримка 1 година 51 хвилина, прогноз прибуття — 14:01.

№131/132 Кременчук-Пас. — Мукачево — затримка 1 година 51 хвилина, прогноз прибуття — 14:01.

№259/260 Черкаси — Чоп — затримка 1 година 46 хвилин, прогноз прибуття — 14:37.

№79/80 Дніпро-Головний — Львів — затримка 1 година 46 хвилин, прогноз прибуття — 15:21.

№¾ Ужгород — Дніпро-Головний — затримка 1 година 43 хвилини, прогноз прибуття — 13:59.

№31/32 Перемишль Головний — Запоріжжя-1 — затримка 1 година 43 хвилини, прогноз прибуття — 17:23.

№93/94 Харків-Пас. — Хелм — затримка 1 година 30 хвилин, прогноз прибуття — 13:17.

№705/706 Перемишль Головний — Київ-Пас. — затримка 1 година 21 хвилина, прогноз прибуття — 18:56.

№43/44 Івано-Франківськ — Дніпро-Головний — затримка 1 година 18 хвилин, прогноз прибуття — 15:17.

№69/70 Кременчук-Пас. — Перемишль Головний — затримка 56 хвилин, прогноз прибуття — 13:16.

№35/70 Одеса-Головна — Перемишль Головний — затримка 56 хвилин, прогноз прибуття — 13:16.

½ Рахів — Харків-Пас. — затримка 53 хвилини, прогноз прибуття — 12:39.

Нагадаємо, вранці 9 вересня російський дрон вдарив по потягу сполученням Харків — Ізюм на залізничній станції поблизу села Іскра на Харківщині. Виникла пожежа. Внаслідок ворожої атаки семеро людей — працівники залізниці та пасажири — дістали уламкові поранення.

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